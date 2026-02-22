Все новости Уфы и Башкортостана
Сводка с фронтов СВО 22 февраля: Наступление всё. Выдохлись. Что происходит под Купянском, Запорожьем, Покровском

Сводка с фронтов СВО 22 февраля: Наступление всё. Выдохлись. Что происходит под Купянском, Запорожьем, Покровском

11:27, 22 фев 2026

Украинское контрнаступление, широко анонсированное Киевом и запущенное по приказу главнокомандующего Сырского в конце декабря минувшего года, по оценкам военных аналитиков, потерпело окончательный провал. Резервы противника израсходованы, поставленные цели не достигнуты, а Вооружённые силы Украины вновь переходят к оборонительной тактике на всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщают военные эксперты и авторы профильных аналитических каналов по итогам последних суток боёв.

Массированный удар по Украине

В ночь на 22 февраля российская армия провела масштабную ракетно-дроновую атаку по целям на территории Украины. Украинские военные аналитики заблаговременно предупреждали о её подготовке, фиксируя заправку стратегических бомбардировщиков. Их прогнозы оправдались в полной мере.

Только над Киевом за одну ночь прогремело три серии взрывов. В столице Украины были отключены электроснабжение, водоснабжение и отопление. По данным украинских мониторинговых ресурсов, в ходе атаки применялись около 80 дронов-камикадзе, а также значительное количество ракет, запущенных с наземных комплексов и стратегических бомбардировщиков. На момент подготовки материала атака ещё продолжалась. Помимо Киева, удары были нанесены по Одессе, Николаеву, Львову и Черкассам. Судя по характеру поражений, основными целями остаются объекты энергетической инфраструктуры. В украинском сегменте сети распространялись опасения относительно возможного применения российской стороной ракетного комплекса «Орешник».

Атаки украинских беспилотников на российские регионы

Украинские беспилотники продолжали атаковать российскую территорию и в течение последних суток. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавших мирных жителях. По его данным, в районе хутора Красиво Борисовского округа дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль. В результате удара ранены двое — мужчина и трёхлетняя девочка, получившие минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавших доставили в Борисовскую центральную районную больницу, после оказания первой помощи их планируют перевести в медицинские учреждения Белгорода. Из других российских регионов сведений о жертвах и пострадавших не поступало — российская система противовоздушной обороны в целом справляется со своей задачей.

Обстановка под Покровском и на Добропольском выступе

К северу от Покровска бои продолжаются в районе Гришино и Сергеевки. Добропольский выступ на протяжении нескольких недель оставался зоной повышенной опасности для российских подразделений: командующий ВСУ Сырский перебросил туда значительные резервные силы. Тем не менее, по оценкам аналитиков, ситуация на этом участке выровнялась. Российские войска не только удерживают занятые позиции, но и оказывают давление на противника в направлении Доброполья и у Торецкого.

Военный аналитик Михаил Звинчук, ведущий телеграм-канал «Рыбарь», уточняет: на Славянском направлении российские войска освободили населённый пункт Миньковка и продвигаются вдоль трассы М-03 в сторону Краматорска. На Добропольском направлении штурмовые подразделения заняли ряд новых позиций в окрестностях Торецкого, тяжёлые бои продолжаются у Родинского.

Харьков, Северск и Запорожье

В Харьковской области бои идут в селе Ветеринарном. Российские подразделения осторожно продвигаются сразу на нескольких участках фронта. На Северском направлении не прекращаются бои за Никифоровку.

На Запорожском направлении пехота обеих сторон ведёт ожесточённые столкновения у Степногорска и Приморского. Противник предпринял контратаки на новом участке — у Магдалиновки. Значительная часть линии боевого соприкосновения на юге Запорожской области по-прежнему представляет собой обширную серую зону: крупные участки фронта никем полностью не контролируются, линия разрезана на отдельные сегменты. Тем не менее, по общей оценке, обстановка остаётся управляемой.

Аналитики: контрнаступ провалился

Военные эксперты сходятся во мнении, что декабрьское контрнаступление украинской армии окончательно исчерпало себя. ВСУ так и не удалось достичь ни одной из заявленных стратегических целей: отбить Купянск, предотвратить окружение группировки в Покровско-Мирноградской агломерации или остановить продвижение российских сил на Гуляйпольском направлении в Запорожье.

Военный блогер Юрий Подоляка констатирует: «Контрнаступ ВСУ окончился, инициатива на всём фронте вновь у ВС РФ. Да, выдохлись. И теперь говорят, что никакого контрнаступа и не планировалось. И теперь те самые штурмовики штурмовых полков и бригад ВСУ, которые участвовали в том „чего не планировалось“, зачастую попав в окружение, стараются выжить и закрепиться».

Авторы канала «Два майора» придерживаются менее оптимистичной оценки, указывая на ряд системных проблем в российских подразделениях. По их мнению, командование на местах испытывает давление с требованием докладывать об успехах, что искажает информационную повестку. Зимние условия существенно ограничивают возможности пехоты из-за отсутствия растительного покрова. Аналитики отмечают, что российская сторона создаёт условия для будущих прорывов, однако это требует времени и чревато преждевременными заявлениями.

Переправа под Купянском: ледяной кошмар

В открытый доступ попали видеозаписи, на которых украинские военнослужащие переправляются через реку Оскол под Купянском. По словам самих участников событий, запечатлённых на видео, они провели на линии боевого соприкосновения 60 суток и теперь отступают под давлением российских войск.

Переправа проходила в смертельно холодной воде, под проливным дождём и порывистым ветром. Лёд у берегов солдаты разбивали прикладами автоматов. Характерная деталь, привлёкшая внимание украинской аудитории: все военнослужащие на записи общаются исключительно на русском языке. Это обстоятельство вызвало ожесточённую дискуссию в украинском информационном пространстве — особенно на фоне недавнего заявления детской писательницы Ларисы Ницой о том, что русскоязычные граждане не могут считать себя украинцами.

Между тем российские войска планомерно восстанавливают контроль над Купянском и прилегающими территориями, частично утраченный в ходе декабрьского наступления противника. Враг отступает.

Дроны против ПВО: уязвимость в системе защиты

Отдельную озабоченность вызывает новая тактика украинской стороны. Противник начал оснащать ударные беспилотники терминалами спутниковой связи Starlink, что позволяет наносить более точные удары по российским зенитным комплексам и системам залпового огня. Видеозаписи, публикуемые украинскими ресурсами, подтверждают результативность подобных атак.

Авторы «Военной хроники» объясняют это физическими ограничениями: эффективная отражающая поверхность применяемых дронов настолько мала, что комплексы «Панцирь-С1» и «Тор-М2» способны их обнаружить лишь на минимальной дальности — до двух километров. К моменту, когда система управления огнём успевает отреагировать, беспилотник уже оказывается в мёртвой зоне. Новейшие российские зенитные комплексы способны справляться с подобными целями, однако их количество на передовой пока недостаточно.

В качестве мер противодействия эксперты предлагают прикрывать зенитные комплексы и системы залпового огня мобильными пулемётными расчётами, задействовать технологии искусственного интеллекта и применять кучную стрельбу.

«До масштабирования применения подобных средств, как и до применения зенитно-артиллерийских систем с дистанционно подрываемыми снарядами, ещё так и не дошло. Ситуация же требует их незамедлительного и массового внедрения», — резюмирует «Военная хроника».

