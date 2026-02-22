11:34, 22 фев 2026

Белгородская и Брянская области фиксируют резкий рост интенсивности ударов со стороны украинских вооружённых формирований. Военный аналитик Юрий Котенок в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале Царьград заявил, что приграничные территории России ощущают на себе последствия затяжного характера специальной военной операции. По его словам, противник сохраняет боеспособность и последовательно наращивает возможности для нанесения ударов по российским объектам.

Белгородская область на грани гуманитарного кризиса

Котенок обратил особое внимание на положение дел в Белгородской области, где участившиеся атаки беспилотников привели к серьёзным последствиям для жителей. Ряд многоквартирных домов был отключён от теплоснабжения, что повлекло за собой вынужденное переселение граждан. Эксперт признал, что местные власти предпринимают активные усилия по устранению последствий ударов, однако охарактеризовал общую обстановку как крайне напряжённую — на грани гуманитарной катастрофы регионального масштаба.

Аналогичная картина складывается в Брянской области. По данным обозревателя, противник последовательно наносит удары по гражданским и гуманитарным объектам в этом регионе. Показательной иллюстрацией масштаба угрозы стал зафиксированный эпизод, когда в одну из ночей в воздушном пространстве вблизи Брянской области одновременно находилось порядка 170 беспилотных летательных аппаратов.

Стратегия копирования

По оценке Котенка, киевский режим целенаправленно воспроизводит тактику российской армии в части воздействия на энергетическую инфраструктуру. Российские вооружённые силы наносят удары по логистическим узлам, электростанциям и трансформаторным подстанциям противника — украинская сторона, по словам аналитика, действует по той же схеме, стремясь создать непригодные для жизни условия в российских агломерациях.

Производственные возможности противника при этом не стоят на месте: украинская сторона публично декларирует расширение выпуска ударных беспилотников, в том числе в рамках совместных предприятий с участием западных партнёров — в частности, Германии и Великобритании. Рост производства напрямую транслируется в увеличение числа запускаемых по российской территории аппаратов.

Удары по энергетике

Другой военный обозреватель Царьграда, Влад Шлепченко, ранее в эфире «Первого русского» высказал позицию относительно ударов по энергетической инфраструктуре в целом. По его словам, предприятия, средства связи и интернет на Украине функционируют за счёт электроснабжения, что делает энергосистему значимым элементом военной инфраструктуры противника. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что российская сторона, действуя в этом направлении, избегает ударов по объектам жизнеобеспечения населения.

Шлепченко также указал на технические аспекты: даже при выводе из строя трансформаторных и генерирующих мощностей теплоцентраль сохраняет способность продолжать сжигание топлива и подавать горячую воду в систему отопления. Помимо этого, он напомнил, что мировая промышленность выпускает мобильные котельные установки — как серийно, так и под индивидуальный заказ, — которые Украина имела возможность закупить и доставить на свою территорию за годы продолжающегося конфликта.

В завершение обозреватель отметил, что, несмотря на заявления о разрушении нескольких крупных теплоэлектростанций в 2023–2024 годах, зафиксированных случаев целенаправленных ударов по насосным станциям, системам коллекторов и водоочистным фильтрам в арсенале российской стороны не значится.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru