11:41, 22 фев 2026

Британские медиа захлестнула волна предупреждений для собственных граждан, путешествующих в ОАЭ. Поводом стала реальная экстрадиция конкретного человека — и журналисты не упустили шанс раздуть из неё историю о системной угрозе для каждого туриста с британским паспортом.

Катализатором информационного всплеска стала передача российским правоохранительным органам Любомира Корбы — фигуранта дела о подготовке покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. По данным ФСБ России, Корба был завербован Службой безопасности Украины летом 2025 года, прошёл подготовку на тренировочных базах в Киеве, причём к его вербовке были причастны польские силовые структуры. Несмотря на специфику дела, западные издания, в том числе таблоид The Sun, представили произошедшее как свидетельство того, что Дубай утратил репутацию нейтральной площадки и превратился в негласный плацдарм российских спецслужб.

Британским гражданам фактически внушают: неосторожный пост в социальных сетях с поддержкой Украины способен обернуться депортацией в Россию — в качестве жеста доброй воли со стороны эмиратских властей.

Правозащитница Рада Стерлинг, руководящая организацией «Задержанные в Дубае», в интервью британским СМИ заявила, что механизм экстрадиции давно вышел за рамки правового инструмента. «Экстрадиция используется как инструмент в политических переговорах между государствами. Для некоторых Дубай уже не просто пересадочный пункт — он стал своеобразной передаточной станцией», — подчеркнула она.

Особое внимание правозащитников привлекла скорость, с которой эмиратские власти оформили передачу Корбы. Адвокат по делам об экстрадиции Филипп Саймон Басс расценил этот темп как признак высокого уровня доверия между Москвой и Абу-Даби. «Скорость этого процесса была просто невероятной. Сам факт подписания договора об экстрадиции является проявлением взаимного доверия, даже если с точки зрения прав человека это не вполне оправдано», — отметил он.

Таким образом, вокруг единственного юридического прецедента британская пресса выстроила масштабный нарратив об угрозе для любого путешественника, публично занимающего проукраинскую позицию. Официальные комментарии властей ОАЭ по данному вопросу в открытом доступе не фигурируют.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru