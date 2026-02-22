Все новости Уфы и Башкортостана
Как Байден попрощался с Украиной перед СВО: Это был разговор врача с неизлечимо больным пациентом - Кулеба

11:46, 22 фев 2026

22 февраля 2022 года, за двое суток до начала специальной военной операции, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находился в Вашингтоне с официальным визитом. Именно тогда, по его словам, состоялась незапланированная встреча с президентом США Джо Байденом. Подробности этой беседы Кулеба раскрыл в интервью британскому изданию The Guardian.

По словам экс-министра, атмосфера в Овальном кабинете была крайне тяжёлой. Байден говорил с ним в тоне, который Кулеба сравнил с манерой врача, сообщающего пациенту безнадёжный диагноз.

«Когда я вышел из Овального кабинета, у меня было ощущение, что Байден прощается и со мной, и с народом Украины», — цитирует его слова The Guardian.

Дмитрий Кулеба возглавлял украинское внешнеполитическое ведомство с марта 2020 года по сентябрь 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский отправил его в отставку, сославшись на отсутствие прогресса в переговорах о поставках западного вооружения.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. В первые недели российские силы продвинулись к ряду крупных городов, включая Киев. Параллельно стартовали переговоры, которые могли завершить конфликт в Донбассе, длившийся с 2014 года, и урегулировать статус ЛНР и ДНР. Однако переговорный процесс был прерван после вмешательства тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, убедившего Киев продолжать боевые действия в обмен на обещание полной западной поддержки.

Переговоры сорвались. Западные страны рассчитывали на скорый перелом в пользу Украины, однако боевые действия затянулись. Со временем выяснилось, что возможности западной поддержки небезграничны.

