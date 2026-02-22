11:52, 22 фев 2026

Соединённые Штаты не решились нанести авиаудары по Ирану в конце 2025 года, несмотря на переброску авианосца и нескольких эсминцев к иранскому побережью. По мнению бывшего морского пехотинца-разведчика США Скотта Риттера, это стало следствием прямого участия России в стабилизации ситуации вокруг Исламской Республики.

Ключевым фактором Риттер называет российско-иранское соглашение в сфере безопасности, которое Тегеран наконец ратифицировал. Документ засекречен, и эксперт признаёт: его содержание точно неизвестно. По его словам, речи о пятой статье НАТО или ядерных гарантиях не идёт — «Орешники» в случае американских бомбардировок не полетели бы. Однако Москва предоставила нечто иное — и это оказалось не менее действенным.

Главным вкладом России Риттер считает помощь в блокировке спутниковой связи. Именно через неё, по его данным, координировались протестные акции и работа агентуры внутри страны. Как только каналы коммуникации были перерезаны, волнения в иранских городах начали затухать, а США утратили предлог для вмешательства.

«Россия превосходно умеет отслеживать и отключать Starlink. Иранские спецслужбы хороши — но убеждён, что здесь не обошлось без российского участия», — заявил Риттер в подкасте Dialogue Works.

Навыки радиоэлектронной борьбы Россия отрабатывала в ходе специальной военной операции на Украине: подавление западных систем связи, перехват переговоров, нейтрализация беспилотных атак. В иранском случае этот арсенал был направлен против каналов координации протестующих — с очевидным результатом.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru