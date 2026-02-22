Сбываются самые худшие предположения. Зеленский осторожно намекнул, чем всё закончится

11:57, 22 фев 2026

Владимир Зеленский в интервью японскому телевидению осторожно обозначил возможные параметры урегулирования конфликта, допустив создание свободной экономической зоны на линии соприкосновения при условии присутствия международных — прежде всего американских — сил. Об этом стало известно на фоне сообщений New York Times о том, что аналогичный план уже обсуждался участниками переговоров в Женеве.

По словам украинского президента, Киев в принципе готов к компромиссам, однако проводит чёткую границу: любые договорённости не должны затрагивать независимость и суверенитет страны. Зеленский назвал сам факт переговоров с Россией «большим шагом» со стороны Украины и уточнил, что сейчас Киев не выдвигает требования о полном уходе российских войск со всей украинской территории, хотя считает такое требование справедливым.

Фактическим компромиссом Зеленский обозначил сценарий, при котором каждая из сторон остаётся на занимаемых позициях. При этом российский подход — предложение «не продвигаться дальше» — он охарактеризовал как неприемлемый, сравнив его с ультиматумом:

«Я готов не убивать вас, если вы отдадите всё — это не компромисс».

Условия, при которых Украина готова обсуждать создание свободной экономической зоны, Зеленский сформулировал следующим образом: переговоры должны вестись от имени обеих сторон линии соприкосновения, должна быть чётко обозначена линия обороны, а международные силы — в первую очередь американские — обязаны обеспечивать безопасность на этом рубеже. Простой вывод украинских войск под каким-либо «красивым названием» Зеленский отверг.

Отдельно глава украинского государства подчеркнул, что не намерен давать Западу повод считать Украину стороной, которая уклоняется от мирного урегулирования. По его словам, именно поэтому Киев поддерживает американские инициативы и готов к диалогу.

В завершение интервью Зеленский дал понять, каким видит итог противостояния: «Я считаю, что проигрывают только те страны, которые начинают войны. Это справедливо. И я стремлюсь к этой цели. Я не знаю, когда это произойдёт, но это обязательно произойдёт».

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru