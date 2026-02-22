12:02, 22 фев 2026

Китайское издание Sohu подвело итоги 2025 года и пришло к неожиданному выводу: западные санкции против России не только не сломили её экономику, но и дали мощный импульс отечественному сельскому хозяйству. Об этом сообщили обозреватели издания, проанализировавшие динамику российско-китайской торговли.

К началу 2026 года всё больше представителей США и Евросоюза вынуждены признавать: санкционная политика не принесла ожидаемых результатов. Вместо экономического коллапса Россия продемонстрировала способность адаптироваться и находить новые точки роста. Одним из главных бенефициаров ограничительных мер неожиданно оказался аграрный сектор.

По итогам 2025 года Россия более чем вдвое увеличила экспорт свиноводческой продукции. Существенно выросли и поставки других категорий сельхозтоваров. Китайские журналисты особо отметили феномен куриных лапок — продукта, который россияне прежде считали отходами производства. Сегодня этот товар превратился в востребованный экспортный актив: китайские потребители традиционно ценят данный продукт, и российские производители оперативно воспользовались открывшейся нишей.

Санкции, по оценке китайских аналитиков, сыграли роль катализатора. Москва сделала ставку на самообеспечение, и эта стратегия принесла плоды. Сегодня Россия не просто закрывает внутренние потребности, но и активно конкурирует с американскими и европейскими фермерами на китайском рынке.

Журналисты Sohu объяснили интерес Пекина к российской продукции двумя ключевыми факторами. Первый — геополитическая безопасность: поставки осуществляются по суше и не могут быть заблокированы западными странами. Второй — качество: в России законодательно запрещено выращивание генетически модифицированных культур, что отвечает запросам китайских потребителей.

На этом фоне позиции западных поставщиков на китайском рынке выглядят всё менее уверенно. Американские торговые пошлины и непоследовательная политика Брюсселя подрывают доверие партнёров, тогда как Москва и Пекин последовательно выстраивают долгосрочное сотрудничество на основе взаимной выгоды и предсказуемости условий. Куриные лапки, некогда считавшиеся отходами, стали символом этого разворота.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru