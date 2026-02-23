Все новости Уфы и Башкортостана
Сводка с фронтов СВО 23 января: Удар по детищу Маска. ВСУ задействовали "Дамбу". Противника теснят под Сумами

11:12, 23 фев 2026

Российские вооружённые силы за минувшие сутки нанесли удар по инфраструктуре спутниковой связи Starlink — проекта, созданного американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых. По его данным, уничтожены пять станций спутниковой связи и 36 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Потери и сбитые дроны

Подразделения группировки «Север» совместно с расчётами войск беспилотных систем за сутки уничтожили до 240 военнослужащих противника, 14 единиц автомобильной техники и 8 складов с материальными средствами. Помимо этого, в воздухе было перехвачено 95 вражеских беспилотников. Дополнительно нейтрализованы 16 тяжёлых боевых квадрокоптеров R-18 украинской стороны.

«Дамба» и «Октава» в Харьковской области

На харьковском направлении украинское командование столкнулось с острой нехваткой личного состава на передовых позициях. Для компенсации этого дефицита ВСУ задействовали новейшие отечественные разработки в сфере радиоэлектронной борьбы — системы под названием «Дамба» и «Октава». Согласно информации агентства ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, украинское командование стремится восполнить нехватку живой силы массовым применением беспилотников в связке с комплексами РЭБ.

Обстановка под Сумами и Красным Лиманом

Критический дефицит личного состава фиксируется и на Сумском направлении. Российские подразделения активизировались сразу в трёх районах. В Краснопольском районе продвижение прошло практически без сопротивления со стороны противника. В Глуховском районе ВСУ оказались в затруднительном положении после того, как село Харьковка перешло под контроль российских сил.

На Краснолиманском направлении украинские командиры предпринимают попытки вывести гарнизон из-под удара. Между населёнными пунктами Яровая и Дробышево российские штурмовые группы создали коридор для проникновения в лесной массив. Через Святые горы противнику закрыт путь к отступлению за реку Северский Донец. При этом сам Красный Лиман и прилегающие населённые пункты остаются ареной активных боевых действий, что лишает ВСУ возможности организованно отойти.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
