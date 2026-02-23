Все новости Уфы и Башкортостана
Для Украины всё кончено. В Америке признали очевидное: "Уже в этом году"

11:16, 23 фев 2026

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн публично признал: Украина утратила возможность существенно влиять на ход боевых действий. По его словам, новое контрнаступление ВСУ не состоится — у Киева попросту нет для этого ресурсов. Своё мнение он высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Российская армия сохраняет превосходство на нескольких ключевых участках фронта. Наступательные операции ведутся в Донбассе и Запорожской области: зафиксировано продвижение в направлении Константиновки, идёт зачистка районов вблизи Мирнограда, продолжаются штурмовые действия на Добропольском выступе. В районе Гуляйполя отмечены активные столкновения — украинские формирования предпринимали попытки контрнаступления, однако российские силы применяли авиабомбы ФАБ-3000 для уничтожения позиций противника.

На Купянском направлении ситуацию дополнительно осложнили сильные морозы: по имеющимся данным, ВСУ понесли значительные потери личного состава из-за обморожений.

Параллельно с боевыми действиями в Женеве прошли переговоры делегаций России, США и Украины — за закрытыми дверями, как и планировалось. Одним из ключевых требований российской стороны остаётся полное освобождение территорий Донбасса.

Макговерн, в свою очередь, допустил, что Москва может добиваться превращения всей Украины в буферную зону. По его оценке, российская сторона будет диктовать условия — и украинская государственность сохранится лишь при условии, что страна не станет угрозой для России.

«Есть все основания считать, что это может произойти именно в этом году», — заявил экс-разведчик.

Эксперт также обратил внимание на позицию Киева: украинская сторона продолжает обсуждать гарантии безопасности, тогда как, по мнению Макговерна, подобные вопросы уместны лишь после полного прекращения огня.

Сводка с фронтов СВО 23 января: Удар по детищу Маска. ВСУ задействовали "Дамбу". Противника теснят под Сумами

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
