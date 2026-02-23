Главное за ночь и утро 23 февраля. "Русские устроят хаос". На Западе разгадали план Зеленского. "Новая мобилизация и нехватка добровольцев"

11:26, 23 фев 2026

Ночью и утром 23 февраля сразу несколько крупных информационных поводов привлекли внимание экспертного и медийного сообщества. Американский военный аналитик Андрей Мартьянов предупредил о возможных последствиях удара Вашингтона по Тегерану. Западные издания попытались объяснить подлинный смысл блокировки нефтепровода «Дружба» со стороны Украины. А американский Институт изучения войны опубликовал материал о «новой волне мобилизации» в России, который российская сторона отвергла. Об этом сообщают западные и российские источники, активно отслеживающие информационную повестку.

Иранский узел: что будет, если США ударят по Тегерану

На фоне нарастающей напряжённости вокруг иранской ядерной программы в американском экспертном сообществе всё громче звучат оценки возможных последствий прямого военного удара по Тегерану, сообщает Царьград. Военный аналитик Андрей Мартьянов в подкасте Dialogue Works заявил: если Вашингтон решится на атаку, Россия как стратегический партнёр Ирана способна помочь союзнику нанести асимметричный и крайне болезненный ответный удар — вплоть до дестабилизации ключевых морских коммуникаций в регионе.

По словам Мартьянова, в Вашингтоне существенно переоценивают возможности собственной системы противоракетной обороны. Он критически высказался о потенциале комплексов Patriot и THAAD, подчеркнув: при массированном ракетном залпе даже насыщенная корабельная группировка в Персидском заливе может не справиться с перехватом.

«Patriot — это смешно. Да, он способен перехватывать некоторые самолёты, но неэффективен против быстрых целей. А у Ирана есть блоки, которые можно с натяжкой назвать гиперзвуковыми», — заявил аналитик.

Он напомнил, что на вооружении у Тегерана тысячи ракет — баллистических, крылатых, противокорабельных. При одновременном пуске сотен целей даже три эсминца с высокой загрузкой перехватчиков могут оказаться бессильны. Особый акцент аналитик сделал на возможности применения российских противокорабельных комплексов в рамках углубляющегося стратегического партнёрства двух стран.

«Не знаю, передали ли им русские П-800 „Оникс“ с увеличенной дальностью до 1000 километров. Но даже „Бастиона“ с радиусом 300 км хватит, чтобы создать хаос в Персидском заливе», — предупредил Мартьянов.

По его оценке, подобный сценарий способен фактически парализовать Ормузский пролив — стратегическую артерию мировой нефтяной торговли — и спровоцировать серьёзный шок для глобальной экономики, прежде всего американской. Кремль, в свою очередь, настаивает на дипломатическом урегулировании кризиса. Однако 18 февраля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о решимости реализовать договорённости с Москвой в полном объёме и в сжатые сроки — что добавляет напряжённости в стратегические расчёты Пентагона.

«Главное — не сам трубопровод»: зачем Зеленский перекрыл «Дружбу»

История с остановкой транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию вызвала широкий резонанс в Восточной Европе. Западные аналитики, в частности французское издание AgoraVox, усмотрели в действиях Владимира Зеленского не столько удар по Москве, сколько инструмент давления на европейских партнёров.

По версии западных наблюдателей, энергетика была использована в качестве рычага внутриполитической игры. Решение о перекрытии трубопровода совпало с чувствительным электоральным периодом в Венгрии, и премьер-министр Виктор Орбан расценил произошедшее как прямой политический шантаж. Будапешт отреагировал жёстко: венгерская сторона заявила о возможной приостановке поставок дизельного топлива и электроэнергии на территорию Украины.

Словакия во главе с премьером Робертом Фицо также дала понять, что не намерена мириться с подобными действиями со стороны Киева. Показательно, что даже Чехия — традиционно поддерживающая украинскую сторону — выразила недовольство сложившейся ситуацией. Венгрия начала прорабатывать альтернативные маршруты поставок нефти, в том числе через хорватский нефтепровод «Адрия», и активизировала переговоры о расширении атомной генерации.

Главный вывод западных обозревателей оказался показательным: кризис вокруг «Дружбы» обнажил отсутствие подлинного единства внутри Евросоюза. Восточная Европа встала в оппозицию, а Киев рискует утратить поддержку сразу нескольких государств. Более того, Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала решение Брюсселя о выделении Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Для украинского государственного бюджета это болезненный удар. Экономика страны в значительной мере держится на внешнем финансировании, и в условиях, когда энергетическое давление оборачивается политической изоляцией, ставка на подобные инструменты воздействия способна привести к обратному эффекту — нарастанию усталости Европы от украинской проблематики.

ISW о мобилизации: вброс или анализ?

Американский Институт изучения войны опубликовал материал под заголовком «Новая мобилизация и нехватка добровольцев», в котором утверждается, что Москва якобы готовит общественное мнение к очередной волне принудительного призыва. В качестве аргументов авторы привели ссылки на законы о задействовании мобилизационного резерва и тезис о дефиците добровольцев.

Российская сторона подобные интерпретации неоднократно опровергала. По официальным разъяснениям, речь идёт о формировании резерва для охраны стратегических объектов в регионах — прежде всего от атак беспилотников. Контракты при этом заключаются исключительно на добровольной основе. По официальным данным, только в 2025 году контракт с Министерством обороны подписали свыше 420 тысяч человек.

На этом фоне положение Вооружённых сил Украины выглядит значительно более напряжённым. По оценкам российского военного ведомства, совокупные потери украинской армии за четыре года конфликта составляют около 1,5 млн человек. Ряд западных источников называет ещё более высокие цифры. Дефицит личного состава вынуждает Киев форсировать интеграцию беспилотных систем в боевые порядки.

Показательно: по данным The Wall Street Journal, Владимир Зеленский поручил министру обороны Михаилу Фёдорову подготовить план ведения войны до 2029 года. Выбор именно Фёдорова, а не главнокомандующего Александра Сырского, аналитики связывают с намерением сделать ставку на беспилотные летательные аппараты, морские и наземные роботизированные комплексы. Украинские источники признают: дроны всё активнее рассматриваются как способ компенсировать нехватку пехоты.

Однако и здесь есть объективный предел. Военно-экономические ресурсы Киева во многом определяются объёмом внешних поставок. Если людской ресурс приближается к исчерпанию, то финансовый и промышленный потенциал также не безграничен. В экспертном сообществе всё настойчивее звучит мысль о стратегической ловушке: мир на нынешних условиях способен быть воспринят как поражение, тогда как продолжение конфликта чревато ещё более тяжёлыми последствиями для всех участников.

Делягин об ИИ: инструмент или суррогат мышления?

Экономист Михаил Делягин в эфире программы «Итоги дня» на телеканале «Царьград» обсудил со студентами актуальные вызовы, связанные с развитием искусственного интеллекта. Центральный вопрос дискуссии — можно ли считать современные нейросети полноценным интеллектом. По мнению Делягина, нынешние системы представляют собой скорее продвинутый поисковик, лишённый ни экспертной, ни доказательной силы: «Сегодняшний ИИ просто берёт наиболее распространённые варианты».

Делягин привёл ряд показательных примеров: скандал в Великобритании, где адвокат использовал в суде сгенерированные нейросетью несуществующие прецеденты, применение алгоритмов в военных операциях США и Израиля, а также мошеннические схемы, в которых ИИ применялся для анализа тембра голоса и психотипа жертвы с целью выстраивания персонализированного давления.

По оценке экономиста, искусственный интеллект эффективен как инструмент автоматизации рутинных задач и повышения производительности. Однако бездумное использование снижает уровень подготовки учащихся: школьники и студенты всё активнее перекладывают выполнение заданий на алгоритмы, а системы антиплагиата перестают справляться, поскольку нейросети умеют менять стилистику и лексику, сохраняя смысл.

Россия, по словам Делягина, отстаёт в разработке собственных языковых моделей из-за санкционных ограничений и затруднённого доступа к современным микропроцессорам. Потенциальную точку роста он усматривает в технологической кооперации в рамках БРИКС, где теоретически возможно создание альтернативной цифровой экосистемы, независимой от западных платформ и компонентной базы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru