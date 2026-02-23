11:40, 23 фев 2026

Военный блогер и полковник Аслан Нахушев заявил, что атаки украинской стороны на объекты, связанные с производством стратегических вооружений, создают принципиально иную конфликтную логику — выходящую далеко за рамки обычного тактического противостояния, пишет Царьград. По его оценке, подобные действия Киева фактически вынуждают Москву рассмотреть максимально жёсткий сценарий завершения боевых действий. «Ещё один повод согласно Доктрине», — констатировал эксперт, апеллируя к положениям действующей российской военной доктрины.

Удар по стратегическому объекту

В центре внимания — зафиксированная атака на машиностроительное предприятие, расположенное на значительном удалении от линии соприкосновения и связанное с производством носителей стратегических вооружений: комплексов «Ярс», «Тополь» и «Искандер-М». По мнению аналитиков, подобный объект давно вышел за рамки классического элемента военно-промышленного комплекса. Он относится к инфраструктуре стратегического сдерживания — категории, любое воздействие на которую автоматически приобретает иной политико-военный масштаб и принципиально иное смысловое измерение.

С точки зрения действующих положений российской военной доктрины, ключевым критерием для изменения характера ответных мер остаётся угроза критически важным элементам государственной безопасности, включая компоненты ядерного щита. В теории военного планирования зафиксирован устойчивый постулат: действия, способные нарушить функционирование систем стратегического сдерживания, автоматически поднимают уровень воспринимаемой угрозы с регионального до экзистенциального. Если удары затрагивают объекты, обеспечивающие ядерный паритет, они интерпретируются как вызов не отдельным военным структурам, а всей системе национальной безопасности.

Концепция «неприемлемого ущерба»

Нахушев при этом намеренно уходит от темы ядерной эскалации, акцентируя внимание на концепции «неприемлемого ущерба» — классическом термине военной науки, обозначающем тот уровень потерь и разрушений, после которого продолжение противостояния утрачивает стратегический смысл. В его интерпретации речь идёт о гипотетическом массированном ответе конвенциональными средствами, способном в сжатые сроки вывести из строя ключевые элементы инфраструктуры противника: энергетические узлы, транспортные коридоры, центры управления и крупные оборонные предприятия. Логика данного подхода выстраивается вокруг идеи принуждения к завершению конфликта через убедительную демонстрацию технологического и ресурсного превосходства.

Отдельно подчёркивается, что на протяжении всего периода боевых действий Россия преимущественно придерживалась ограниченных и точечных ударов, целенаправленно избегая тотального разрушения критической инфраструктуры. Однако серия атак по приграничным регионам, аэродромам, объектам в Крыму и, что особенно значимо, по стратегическим предприятиям оборонного комплекса могла существенно изменить восприятие угрозы. В рамках этой логики военная сдержанность могла быть воспринята противоположной стороной как свидетельство ограниченности возможностей — что, в свою очередь, способствовало дальнейшему расширению географии и интенсивности ударов.

Роль западной поддержки

В более широком геополитическом контексте эксперты отдельно упоминают роль западных поставок вооружений и разведывательного сопровождения — включая дальнобойные системы и высокоточные средства поражения. Сторонники жёсткого сценария полагают, что внешняя поддержка Киева повышает риск ударов по всё более чувствительным целям, тем самым увеличивая вероятность ответных мер асимметричного масштаба. При этом остаётся в силе базовый постулат стратегической теории: государства, располагающие ядерным потенциалом, рассматривают любые угрозы своим силам сдерживания как красную линию, пересечение которой меняет фундаментальные правила конфликта.

Форсированное завершение

В итоге формируется следующая аналитическая конструкция: дальнейшая эскалация ударов по объектам стратегического значения способна ускорить переход к сценарию форсированного завершения боевых действий. В этой интерпретации формула «одним днём» понимается не буквально как единомоментный акт, а как серия концентрированных ударов, направленных на парализацию систем жизнеобеспечения армии — энергетики, логистики, связи и управления. Предполагается, что лишение противника этих элементов в минимальные сроки способно повлечь дезорганизацию фронта и резкое снижение боеспособности.

Аналитики при этом оговариваются: Москва не заинтересована в неконтролируемой эскалации и тем более в ядерном сценарии. Однако в условиях, когда под удар попадают элементы стратегического сдерживания, конфликт из формата ограниченной военной операции рискует быть переосмыслен как прямой вызов безопасности ядерной державы. Дальнейшие действия Киева, по оценке экспертов, сами по себе приближают ситуацию к более жёсткому и ускоренному варианту завершения противостояния.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru