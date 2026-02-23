11:44, 23 фев 2026

Американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью британскому дипломату Иану Прауду на его YouTube-канале заявил, что западная политика в отношении России привела к серьёзным последствиям для НАТО. По его словам, страны альянса фактически поставили себя на грань демилитаризации.

Мартьянов использовал образный язык, описывая сложившуюся ситуацию:

«В ходе специальной военной операции было продемонстрировано, что они действительно решили подразнить медведя, а медведь просто проснулся».

Эксперт особо подчеркнул, что, по его оценке, Россия до сих пор не задействовала весь свой военный потенциал, призвав не доводить ситуацию до крайности.

Ключевой проблемой для западного военного блока аналитик назвал масштабные вложения в украинскую армию в ущерб собственному развитию. По его словам, страны НАТО направили ресурсы в поддержку Украины вместо укрепления собственных арсеналов. Мартьянов сослался на данные, которые якобы фигурируют даже в Пентагоне, согласно которым потери украинской стороны превысили два миллиона военнослужащих.

Говоря о перспективах Европы, аналитик выразил скептицизм относительно возможности альянса восстановить военный потенциал. Среди сдерживающих факторов он назвал отсутствие промышленных мощностей, высокие цены на энергоносители и технологическое отставание европейских стран НАТО.

Россия на протяжении последних лет фиксировала нарастание активности альянса у своих западных рубежей. НАТО объясняло эти действия необходимостью сдерживания. Российский МИД, в свою очередь, неоднократно заявлял о готовности к переговорам, однако исключительно на паритетных условиях и при условии отказа Запада от курса на милитаризацию Европы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru