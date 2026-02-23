Все новости Уфы и Башкортостана
Генерал Армагеддон появился в Москве: что стоит за появлением Суровикина? Вот факты

11:58, 23 фев 2026

Генерал Сергей Суровикин появился в Москве — и это сразу привлекло внимание. На публичном торжественном мероприятии, приуроченном к 23 февраля, был замечен военачальник, чьё имя давно обросло легендами. На появление генерала обратил внимание блогер Сергей Колясников.

Однако строить конспирологические версии он не стал. По его мнению, присутствие Суровикина на светском вечере говорит лишь об одном: работа идёт в штатном режиме.

«Ничего не поменялось. Логично предположить, что идёт обычная работа. Крепим оборону в Африке, шевелений там нездоровых хватает от наших западных партнёров, особенно Франции», — написал Колясников.

По неофициальным данным, Суровикин сегодня возглавляет группу военных специалистов на Чёрном континенте, занимаясь выстраиванием военного сотрудничества с африканскими государствами. Это направление приобретает для Москвы всё большее стратегическое значение: усиление российского присутствия в регионе автоматически вытесняет оттуда западные страны — прежде всего Францию, десятилетиями проводившую там неоколониальную политику. За последние годы несколько африканских государств выслали французских военных, лишив Париж в том числе доступа к дешёвому урану для атомных электростанций.

Суровикин — фигура в российской армии особая. В 2022 году он командовал Южной группировкой, а затем возглавил Объединённую группировку войск в зоне специальной военной операции. Именно он первым распорядился наносить систематические удары по украинской энергетической инфраструктуре — за что и получил прозвище «генерал Армагеддон». Впоследствии от этой тактики временно отказались, но в августе 2025 года к ней вернулись. Сегодня российская армия методично выводит из строя подстанции и распределительные сети, стремясь парализовать военные заводы, производство дронов и логистику противника. Ряд экспертов уже предупреждает: если удары продолжатся в нынешнем темпе, украинская энергосистема может оказаться в состоянии, при котором восстановление будет невозможным — только полное строительство с нуля.

Ещё одно наследие Суровикина — многоуровневая система оборонительных рубежей, вошедшая в историю как «линия Суровикина». Она включала противотанковые заграждения «зубы дракона», плотные минные поля и несколько последовательных рубежей обороны. Украинские войска в ходе масштабного контрнаступления так и не смогли её прорвать. Аналитики проводят параллели с французской «линией Мажино».

В январе 2023 года Суровикин был отстранён от командования группировкой. Публично он с тех пор появлялся редко. Тем интереснее его нынешний выход на свет — пусть и на праздничном мероприятии, а не на командном пункте.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
