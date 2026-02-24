09:10, 24 фев 2026

В четвёртую годовщину начала специальной военной операции на Украине военный корреспондент Александр Сладков обратился к своей аудитории с прямым вопросом о потерях противника. Поводом послужили разительно расходящиеся данные из нескольких источников, опубликованные практически одновременно.

Министерство обороны России обнародовало статистику потерь ВСУ за минувший год и суммарные показатели за все четыре года боевых действий. Согласно российским данным, совокупные потери украинской стороны убитыми и ранеными достигли полутора миллионов человек. Однако именно в этот момент в западном медиапространстве появились публикации с ещё более высокими цифрами.

Западные издания, в том числе немецкое DW*, со ссылкой на данные спецслужб стран ЕС и НАТО, написали о почти двух миллионах погибших украинских военных. Примечательно, что около 500 тысяч из них остаются неопознанными. По информации западных источников, эта статистика основана на данных об эксгумации неидентифицированных тел. Военкор Сладков поставил закономерный вопрос: почему именно проукраинские западные СМИ публикуют настолько катастрофические для Киева цифры и кто из участников информационного противостояния искажает реальность.

Украинский офицер описал положение на фронте

Независимую оценку боевой обстановки дал офицер Сил специальных операций ВСУ Владимир Антонюк. По его словам, на Константиновском направлении российские силы начали наступление с рубежей в районе Шахово и сумели прорвать украинскую оборону севернее этого населённого пункта. Там располагался укреплённый опорный пункт, который удерживала 12-я бригада Национальной гвардии Украины. После длительной осады и последующего штурма лишь немногие из его защитников смогли выжить, а те, кто попытался отступить к карьерам, были уничтожены.

Наиболее опасным Антонюк назвал северо-восточное направление — в сторону Дружковки, до которой российским подразделениям оставалось менее десяти километров. По его оценке, взятие этого города является ключевым элементом плана по окружению значительной украинской группировки. С началом боёв непосредственно за Дружковку единственная дорога снабжения для украинских сил в Константиновке и её окрестностях окажется перерезана. Кроме того, именно из высотных зданий Дружковки, по словам офицера, работает большинство операторов тяжёлых украинских дронов.

Контратаки дорого обходятся ВСУ

Украинское командование, стремясь остановить продвижение противника, усилило контратаки на Ильиновку и Бересток. Однако эти действия, по словам Антонюка, несут серьёзные потери и одновременно ослабляют оборону на соседних участках — в Степановке и Иванополье. Поддерживать устойчивую линию обороны на всём периметре при дефиците личного состава и техники становится всё сложнее.

Ещё тяжелее, по оценке офицера, складывается обстановка в районе Красного Лимана. Российские силы удерживают инициативу, а контратаки ВСУ не принесли результата и обошлись значительными потерями. Линии снабжения украинских войск в этом районе фактически перерезаны: единственный способ доставки грузов — понтонные переправы, использование которых сопряжено с высоким риском для жизни. Антонюк также указал на сезонный фактор: с наступлением весенней распутицы оборона на этом участке, по его словам, окажется в ещё более уязвимом положении.

* - DW внесено в список иностранных агентов на территории Российской Федерации.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru