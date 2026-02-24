09:18, 24 фев 2026

Норвежский Boeing 737 авиакомпании SAS совершил экстренную посадку в польском Жешуве — ключевом логистическом узле, через который Запад переправляет на Украину вооружения и эвакуирует раненых. Об этом сообщает обозреватель Царьграда Илья Головнёв, отмечая, что подобные борта за всё время проведения СВО прилетали в этот город лишь трижды.

Зачем прилетал борт

Самолёт такого класса, по словам экспертов, не задействуют для эвакуации рядового состава. Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец в комментарии Царьграду пояснил механику: раненых американских солдат и офицеров обычно сначала доставляют в польские госпитали, затем тяжёлых переправляют в натовский медицинский центр в Германии, а оттуда — в США. Однако срочный вылет полноценного летающего госпиталя свидетельствует о том, что эвакуировали людей с высоким статусом.

По неподтверждённой информации, борт прибыл за группой британских военных — как погибших, так и выживших, которых затем доставили на территорию Великобритании.

Три удара, которые не забудут

Баранец обратил внимание на закономерность: за всё время СВО норвежский «воздушный госпиталь» приземлялся в Жешуве ровно три раза. И каждый прилёт, по его словам, был связан с эвакуацией тяжело раненных офицеров, включая представителей высшего командного звена, накрытых на командных пунктах в западных областях Украины.

Полковник также указал на один из предыдущих эпизодов — удар по крупному командному пункту в Харьковской области, где, по имеющимся данным, находились американские генералы. По мнению эксперта, последний прилёт борта может быть связан с недавним поражением одного из украинских штабов, в котором работали американские советники высокого ранга.

Удары по тылам усиливаются

Председатель президиума организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой подтвердил в беседе с «Первым русским», что эффективность ударов российской армии заметно выросла. Особенно активно, по его словам, в последнее время поражаются объекты в глубоком тылу — на территории западных регионов Украины.

Липовой выразил уверенность, что натовские инструкторы и генералы в очередной раз понесли потери, однако эта информация будет засекречена западной стороной.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru