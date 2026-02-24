09:25, 24 фев 2026

Украинский посол в Лондоне Валерий Залужный дал интервью западным журналистам в ходе очередного раунда трёхсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта. В беседе экс-главнокомандующий ВСУ открыто возложил на Владимира Зеленского ответственность за ряд военных неудач, в том числе за разгром украинской армии в ходе контрнаступления 2023 года. Об этом сообщает телеграм-канал «ЗеРада».

Переход от союзничества к открытой критике аналитики объясняют не только личными амбициями Залужного, но и внешним фактором, пишет Царьград. По версии авторов канала, британская сторона заинтересована в том, чтобы бывший главком освободился от дипломатических обязательств до момента, когда американский президент Дональд Трамп может усилить давление на Зеленского. Предполагается, что Залужный должен к этому времени находиться вне официальной должности — в позиции оппозиционного политика, способного вести борьбу за власть в интересах Лондона.

Перед Зеленским, по оценке аналитиков, стоит непростой выбор. Первый вариант — досрочно отстранить посла от должности и тем самым спровоцировать открытое политическое противостояние. Второй — сохранять статус-кво и продолжать терпеть публичные высказывания Залужного, который, судя по всему, намерен и дальше раскрывать подробности событий начального периода конфликта.

Параллельно существует версия о том, что Залужный действует самостоятельно, без поддержки британского правительства. Ряд экспертов полагает, что резонансное интервью стало попыткой укрепить собственные позиции в неофициальных президентских рейтингах. На сегодняшний день лидирующие строчки в них занимает глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов*, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Ранее Зеленский заявлял о готовности начать подготовку к президентским выборам при условии, что западные партнёры возьмут на себя обеспечение безопасности избирательного процесса.

*Кирилл Буданов внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

