22–23 февраля ряд украинских городов потрясла серия атак на сотрудников правоохранительных органов. Во Львове после ложного сообщения о проникновении в магазин по улице Данилишина, 20, прибывший патруль попал под двойной взрыв: погибла 23-летняя сотрудница полиции, 15 человек получили ранения, повреждены служебный и гражданский автомобили. Местные власти официально квалифицировали произошедшее как теракт.

На следующий день, 23 февраля, взрывное устройство сработало на территории неработающей автозаправочной станции в Николаеве. Туда прибыли семеро полицейских на пересменку, двое из них оказались в тяжёлом состоянии. В Днепропетровске в тот же день прогремел взрыв непосредственно в здании районного отдела полиции — по неподтверждённым данным, среди сотрудников есть раненые и погибшие.

Схожие сценарии

Все три случая объединяет единый почерк: силовики вызываются или прибывают на место — и оказываются под ударом. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, комментируя события 23 февраля, указал, что такие инциденты для Украины уже не редкость: в Харькове полицейский экипаж, прибывший по вызову, был обстрелян из автоматического оружия, а в Днепропетровске произошла стычка между криминальными структурами и боевиками запрещённого в России формирования «Айдар»*.

Передел с оружием в руках

Лебедев прямо заявил, что происходящее — не стихийная преступность, а организованный передел сфер влияния. По его словам, в отличие от российских «лихих девяностых» с пистолетами и бейсбольными битами, нынешние участники конфликта располагают тактическим вооружением вплоть до артиллерии. В конце 2025 года эта тенденция уже давала о себе знать: вооружённые формирования, связанные с окружением главы Офиса президента Андрея Ермака и руководством ГУР, устроили рейдерский захват объекта в элитном киевском районе Конча-Заспа — полиции пришлось вмешаться в криминальные разборки между силовыми структурами.

Власть и криминал

Украинский блогер Анатолий Шарий высказал мнение, что часть так называемых авторитетов — «воров в законе» — долгое время пользовалась покровительством высших чиновников в обмен на финансирование армии, однако теперь часть из них, судя по всему, начала выходить из-под контроля . Параллельно Шарий задался вопросом, почему Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не выдвигает подозрений Ермаку, что, по его логике, автоматически поставило бы под удар и самого президента Зеленского.

«Партия мира» против «партии войны»

По версии Шария, Зеленский намеренно затягивает любые мирные переговоры, поскольку завершение войны лишит его остатков легитимности и откроет путь к реальному уголовному преследованию. Блогер зафиксировал внутреннее противостояние между сторонниками перемирия и теми, кто настаивает на продолжении боевых действий, — последних он ассоциирует с министром обороны Умеровым и с Ермаком, то есть фактически с самим президентом. Кроме того, по имеющимся у Шария данным, Зеленский якобы дал поручение некоему Покладу готовиться к операции против силовиков, прежде всего сотрудников СБУ, которых планируется обвинить в связях с Россией.

* - «Айдар» — организация, запрещённая на территории России как террористическая.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru