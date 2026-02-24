Все новости Уфы и Башкортостана
США унижены и раздавлена, а русские даже не "вспотели": Как белый дом "продул" гонку вооружений, даже не начав

США унижены и раздавлена, а русские даже не "вспотели": Как белый дом "продул" гонку вооружений, даже не начав

09:43, 24 фев 2026

09:43, 24 фев 2026

Американский военный аналитик Андрей Мартьянов публично заявил о поражении США и их союзников по НАТО в гонке вооружений с Россией. По его словам, это поражение стало очевидным ещё до того, как соперничество реально развернулось. Свою позицию эксперт изложил в авторском материале, связав произошедшее с появлением у России гиперзвукового оружия и итогами специальной военной операции на Украине.

Гиперзвук как точка невозврата

По оценке аналитика, именно создание Россией гиперзвуковых ракет кардинально изменило расстановку сил. Западные системы противовоздушной обороны, включая ЗРК Patriot PAC-3, по мнению Мартьянова, способны перехватывать лишь устаревшие ракеты или единичные цели и не рассчитаны на современные угрозы. Американская ПВО, по его словам, фактически утратила сдерживающую функцию.

Отдельно эксперт останавливается на ядерном потенциале: новые российские носители ядерных боеголовок, по его убеждению, не оставляют США пространства для конкуренции в этом сегменте.

Устаревший код Пентагона

Мартьянов указывает на системный кризис в американском военном планировании. Методы, принёсшие результат после Второй мировой войны — блицкриги, точечные ракетные удары, операции спецслужб — в столкновении с Россией, по его словам, не работают. При этом наращивание производства вооружений само по себе не решит проблему: принципы, на которых строится военная доктрина США, устарели концептуально.

Техника НАТО, позиционировавшаяся как технологически передовая, в реальных боевых условиях, по оценке аналитика, не подтвердила возлагавшихся на неё ожиданий. БМП Bradley и танки Abrams, поставленные Украине в качестве образцов западного инженерного мастерства, не обеспечили ВСУ заявленных преимуществ.

СВО как проверка

Ход специальной военной операции, считает Мартьянов, наглядно обнажил разрыв между декларируемыми возможностями западного оружия и его реальной эффективностью. Дорогостоящие и малочисленные системы альянса, которые подавались как решающий фактор, по его словам, не изменили ситуацию на поле боя.

По итогам этого опыта аналитик делает вывод: НАТО как военный блок лишилось возможности восстановить боеспособность до прежнего уровня. Россия, напротив, располагает армией, адаптированной к условиям современного вооружённого конфликта.

Свою позицию Мартьянов резюмирует однозначно: военное поражение России на поле боя он считает невозможным.

