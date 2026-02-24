Все новости Уфы и Башкортостана
Русская армия ликвидировала в зоне СВО бывшего соратника Януковича, переметнувшегося к бандеровцам

09:51, 24 фев 2026

В зоне специальной военной операции российские военные уничтожили капитана Сил специальных операций Украины Андрея Бельского — бывшего чиновника, работавшего вице-мэром города Городок Хмельницкой области в период президентства Виктора Януковича. Об этом сообщает издание «ПолитНавигатор» со ссылкой на официальные источники.

Бельский являлся членом Партии регионов — политической силы, ориентированной на развитие отношений с Россией. После государственного переворота 2014 года партия была запрещена киевскими властями. Сам Бельский после смены власти в стране изменил свои политические взгляды и впоследствии связал судьбу с украинскими вооружёнными структурами, дослужившись до звания капитана Сил специальных операций.

Факт гибели военнослужащего подтвердила мэрия Городка, опубликовав официальный некролог. В документе Бельского характеризуют как опытного военного. У него осталась дочь.

Примечательно, что рядом с сообщением о гибели Бельского на официальном ресурсе городской администрации размещена другая публикация — об открытии в местной детской библиотеке выставки, приуроченной к памяти погибших участников событий Евромайдана, известных как «Небесная сотня». На фотографиях запечатлены книги, посвящённые участникам тех событий. Издание «ПолитНавигатор» расценивает подобное соседство публикаций как символичное.

Тем временем в Женеве состоялся очередной раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта с участием представителей России, Украины и США. В российскую делегацию вновь вошёл помощник президента Владимир Мединский. По итогам встречи он заявил, что консультации «прошли в рабочем порядке», не указав на какие-либо конкретные договорённости.

Депутат Верховной Рады в период с 2006 по 2014 год Владимир Олейник, комментируя ход переговорного процесса в эфире телеканала «Царьград», выразил скептицизм: по его словам, каждый раунд завершается лишь договорённостью о продолжении диалога, без реальных результатов. Бывший сотрудник ЦРУ США Ларри Джонсон в свою очередь высказал мнение, что Россия участвует в переговорах не в силу необходимости, а как своего рода гуманитарный жест. Выступая на YouTube-канале Deep Dive, он предположил, что к концу года российская сторона может закрепить за собой Одессу и Николаев.

