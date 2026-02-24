09:57, 24 фев 2026

Западные союзники Украины демонстрируют нарастающее раздражение в отношении киевского руководства — такую оценку дал украинский политтехнолог Андрей Золотарёв в своём видеоблоге «Политика». По его словам, ситуация складывается парадоксальная: страны, обеспечивающие Киев финансовой и военной поддержкой в колоссальных объёмах, в ответ получают публичные упрёки «едва ли не в предательстве». Нервы партнёров Украины, констатирует эксперт, находятся на пределе, а усталость от Зеленского и его окружения в западном истеблишменте приобрела повсеместный характер.

Золотарёв обозначил ещё один болезненный аспект — нецелевое расходование выделяемых средств. По его утверждению, часть западной помощи либо используется неэффективно, либо оседает в коррупционных схемах. Этот фактор, по мнению политтехнолога, лишь усиливает скептицизм доноров и ускоряет эрозию доверия к украинскому руководству.

Отдельного внимания, по мнению эксперта, заслуживает риторика Зеленского о готовности продолжать боевые действия ещё несколько лет. Золотарёв считает, что подобные заявления не учитывают настроения внутри самой страны: украинское общество демонстрирует усталость от затяжного конфликта, а чёткого обоснования столь долгосрочных планов руководство страны так и не представило.

Политтехнолог также указал на сокращение мобилизационного ресурса Украины. Среди ключевых факторов он назвал демографические проблемы и продолжающийся массовый отток граждан за рубеж — тенденцию, которая напрямую сказывается на боеспособности армии.

Говоря о стратегических расчётах Киева, Золотарёв отметил, что украинское руководство делает ставку на постепенное ослабление России. Однако, по его оценке, текущее положение самой Украины выглядит значительно более уязвимым, а продолжение войны грозит тяжёлыми последствиями для государства. В подтверждение своих слов эксперт напомнил о схожих оценках, которые ранее публично высказывал народный депутат Фёдор Вениславский — бывший представитель Зеленского в Верховной раде. Примечательно, что его слова официального опровержения так и не получили.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в свою очередь охарактеризовал происходящее на Украине как построение «абсолютного тоталитаризма». По его словам, американская сторона фактически попустительствует действиям украинского лидера, несмотря на декларируемые усилия администрации Трампа по достижению мирного урегулирования.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru