Киев обвинил Запад "едва ли не в предательстве". Нервы союзников Украины на пределе: От Зеленского устали все

09:57, 24 фев 2026

Западные союзники Украины демонстрируют нарастающее раздражение в отношении киевского руководства — такую оценку дал украинский политтехнолог Андрей Золотарёв в своём видеоблоге «Политика». По его словам, ситуация складывается парадоксальная: страны, обеспечивающие Киев финансовой и военной поддержкой в колоссальных объёмах, в ответ получают публичные упрёки «едва ли не в предательстве». Нервы партнёров Украины, констатирует эксперт, находятся на пределе, а усталость от Зеленского и его окружения в западном истеблишменте приобрела повсеместный характер.

Золотарёв обозначил ещё один болезненный аспект — нецелевое расходование выделяемых средств. По его утверждению, часть западной помощи либо используется неэффективно, либо оседает в коррупционных схемах. Этот фактор, по мнению политтехнолога, лишь усиливает скептицизм доноров и ускоряет эрозию доверия к украинскому руководству.

Отдельного внимания, по мнению эксперта, заслуживает риторика Зеленского о готовности продолжать боевые действия ещё несколько лет. Золотарёв считает, что подобные заявления не учитывают настроения внутри самой страны: украинское общество демонстрирует усталость от затяжного конфликта, а чёткого обоснования столь долгосрочных планов руководство страны так и не представило.

Политтехнолог также указал на сокращение мобилизационного ресурса Украины. Среди ключевых факторов он назвал демографические проблемы и продолжающийся массовый отток граждан за рубеж — тенденцию, которая напрямую сказывается на боеспособности армии.

Говоря о стратегических расчётах Киева, Золотарёв отметил, что украинское руководство делает ставку на постепенное ослабление России. Однако, по его оценке, текущее положение самой Украины выглядит значительно более уязвимым, а продолжение войны грозит тяжёлыми последствиями для государства. В подтверждение своих слов эксперт напомнил о схожих оценках, которые ранее публично высказывал народный депутат Фёдор Вениславский — бывший представитель Зеленского в Верховной раде. Примечательно, что его слова официального опровержения так и не получили.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в свою очередь охарактеризовал происходящее на Украине как построение «абсолютного тоталитаризма». По его словам, американская сторона фактически попустительствует действиям украинского лидера, несмотря на декларируемые усилия администрации Трампа по достижению мирного урегулирования.

