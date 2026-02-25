Все новости Уфы и Башкортостана
Боец сбежал с фронта и обвинил командиров в беспределе. А потом всплыли его собственные грешки

09:14, 25 фев 2026

История, которая несколько дней назад всколыхнула военно-блогерское сообщество, получила неожиданный поворот. Военный корреспондент Владимир Романов ранее опубликовал видеоинтервью с бойцом, самовольно покинувшим свою войсковую часть. Тот утверждал, что командиры подразделений систематически отбирают у солдат подъёмные средства и выплаты за ранения, а «неугодных» военнослужащих «обнуляют». Ролик набрал широкий охват и вызвал бурное обсуждение. Однако телеграм-канал «Узел связи» представил совершенно иную картину произошедшего.

Кто на самом деле оказался «отрицательным героем»

По данным канала, главным фигурантом этой истории является не абстрактное командование, а сам сбежавший военнослужащий — младший сержант Денис Колесников. Авторы утверждают, что он провернул в своём подразделении масштабную финансовую схему: набрал у сослуживцев в долг более 2,6 миллиона рублей, после чего покинул часть. В качестве подтверждения «Узел связи» опубликовал чеки о крупных денежных переводах через онлайн-банки, уточнив, что представленные документы — лишь малая часть от общего объёма операций.

Волонтёрский автомобиль ушёл в семью

Финансовые долги — не единственная претензия к Колесникову. Как сообщает источник, младший сержант при получении автомобиля, переданного волонтёрами на нужды подразделения, оформил договор купли-продажи на свою супругу. Вместе с машиной он присвоил и прицеп к ней. Таким образом, гуманитарная помощь, предназначенная для боевого подразделения, фактически перешла в частную собственность семьи военнослужащего.

Досталось и военкору

Авторы «Узла связи» направили критику и в адрес Владимира Романова. По их мнению, военный журналист не просто предоставил площадку для ложного рассказа Колесникова, но и самостоятельно заявил, что подобные случаи произвола командования якобы носят массовый характер в зоне специальной военной операции. В канале такие высказывания расценили как клевету и дискредитацию вооружённых сил.

Авторы телеграм-канала выразили надежду, что оба фигуранта понесут законное наказание: Колесников — за самовольное оставление части и финансовые махинации, Романов — за распространение недостоверной информации.

