Боец сбежал с фронта и обвинил командиров в беспределе. А потом всплыли его собственные грешки
09:14, 25 фев 2026
История, которая несколько дней назад всколыхнула военно-блогерское сообщество, получила неожиданный поворот. Военный корреспондент Владимир Романов ранее опубликовал видеоинтервью с бойцом, самовольно покинувшим свою войсковую часть. Тот утверждал, что командиры подразделений систематически отбирают у солдат подъёмные средства и выплаты за ранения, а «неугодных» военнослужащих «обнуляют». Ролик набрал широкий охват и вызвал бурное обсуждение. Однако телеграм-канал «Узел связи» представил совершенно иную картину произошедшего.
Кто на самом деле оказался «отрицательным героем»
По данным канала, главным фигурантом этой истории является не абстрактное командование, а сам сбежавший военнослужащий — младший сержант Денис Колесников. Авторы утверждают, что он провернул в своём подразделении масштабную финансовую схему: набрал у сослуживцев в долг более 2,6 миллиона рублей, после чего покинул часть. В качестве подтверждения «Узел связи» опубликовал чеки о крупных денежных переводах через онлайн-банки, уточнив, что представленные документы — лишь малая часть от общего объёма операций.
Волонтёрский автомобиль ушёл в семью
Финансовые долги — не единственная претензия к Колесникову. Как сообщает источник, младший сержант при получении автомобиля, переданного волонтёрами на нужды подразделения, оформил договор купли-продажи на свою супругу. Вместе с машиной он присвоил и прицеп к ней. Таким образом, гуманитарная помощь, предназначенная для боевого подразделения, фактически перешла в частную собственность семьи военнослужащего.
Досталось и военкору
Авторы «Узла связи» направили критику и в адрес Владимира Романова. По их мнению, военный журналист не просто предоставил площадку для ложного рассказа Колесникова, но и самостоятельно заявил, что подобные случаи произвола командования якобы носят массовый характер в зоне специальной военной операции. В канале такие высказывания расценили как клевету и дискредитацию вооружённых сил.
Авторы телеграм-канала выразили надежду, что оба фигуранта понесут законное наказание: Колесников — за самовольное оставление части и финансовые махинации, Романов — за распространение недостоверной информации.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Киев обвинил Запад "едва ли не в предательстве". Нервы союзников Украины на пределе: От Зеленского устали все