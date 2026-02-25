09:22, 25 фев 2026

В ночь на 24 февраля, в четвёртую годовщину начала специальной военной операции, российские вооружённые силы нанесли серию ударов гиперзвуковыми ракетами «Циркон» по объектам на территории Украины, ообщает Царьград. По имеющимся данным, четыре ракеты были направлены по неустановленному объекту, предположительно являющемуся укреплённым подземным бункером в Киеве. Об этом сообщают российские военные источники.

Ситуация на линии боевого соприкосновения

Украинское военно-политическое руководство фиксирует нарастающее давление российской армии практически на всех участках фронта. Заместитель главы Офиса президента Украины Палиса заявил, что, по его оценкам, Россия намерена до конца марта установить контроль над всей территорией Донецкой Народной Республики и выйти на оперативный простор в направлении Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы.

Параллельно главнокомандующий ВСУ Сырский отчитывается о продвижении украинских подразделений на стыке Днепропетровской и Запорожской областей — по его данным, за две недели взято под контроль порядка 400 квадратных километров. Однако российская сторона оспаривает эти цифры. По оценке полковника Аслана Нахушева, реальная площадь занятой территории составляет около 60 квадратных километров так называемой серой зоны, а удержание этих позиций сопряжено со значительными потерями для украинской стороны.

Тактика провоцирования и перегруппировки Российские военные аналитики указывают на применение тактики отвлекающих действий. По их мнению, украинские вооружённые силы были вынуждены перебрасывать основные резервы живой силы и техники на второстепенные участки — в район так называемого Добропольского выступа и Купянска. Это, в свою очередь, позволило российской армии ускорить продвижение на ключевых направлениях — Красноармейском и Ореховском.

Издание «Военная Хроника» при этом высказывает предположение, что озвученные Офисом Зеленского сроки по освобождению ДНР могут быть намеренно преуменьшены. Логика, по мнению издания, следующая: обозначить заведомо короткие сроки, а затем, когда они не будут выдержаны, объявить об успешной обороне и запросить дополнительное финансирование у западных партнёров.

Кроме того, впервые были обнародованы кадры масштабного подземного фортификационного комплекса, построенного российскими войсками на Запорожском направлении. По подземным проходам свободно перемещается не только личный состав, но и бронетехника, включая танки. Штабное помещение закрыто бетонным колпаком, способным, по заявлениям военных, выдержать прямое попадание авиационной бомбы.

Реакция НАТО и ядерная угроза

Заявления украинской стороны о российских планах вызвали резкую реакцию в западных столицах. Британское правительство объявило о создании Штаба многонациональных сил для Украины. Как следует из официальной информации, размещённой на сайте правительства Великобритании, штаб укомплектован 70 специалистами, а его бюджет составляет 200 миллионов фунтов стерлингов. Задача структуры — подготовка к возможному размещению войск на территории Украины.

Служба внешней разведки России, в свою очередь, сообщила, что Лондон и Париж прорабатывают варианты передачи Киеву технологий создания ядерного оружия — предположительно, так называемой грязной бомбы на основе отработанного ядерного топлива. Идея, по данным СВР, заключается в том, чтобы Украина могла представить это как собственную разработку. Российская сторона предупреждает, что подобный шаг поставит под угрозу не только Киев, но и европейские государства, выступающие посредниками.

Удары «Цирконами» в ночь на 24 февраля

В ночь на 24 февраля зафиксирован удар гиперзвуковой ракетой «Циркон» по району Буялыка. Целью стала авиабаза, используемая как вспомогательный аэродром, площадка подскока для украинской авиации и точка запуска беспилотников в направлении Крыма и акватории Чёрного моря. По предварительным данным, потери украинской стороны составили до ста военнослужащих, среди которых, по неподтверждённым сведениям, находились офицеры британского спецназа и американские пилоты.

Отдельный удар — четырьмя ракетами «Циркон» — был нанесён по неустановленному объекту. Применение сразу четырёх гиперзвуковых ракет с высокой бронепробиваемостью позволяет предположить, что целью являлось глубоко укреплённое сооружение. По одной из версий, речь идёт о бункере для высокопоставленных лиц, а также о секретных складских помещениях.

На следующий день Офис Зеленского опубликовал видеозапись, на которой президент Украины демонстрирует подземный бункер под Киевом, где, по его словам, они с главой офиса Ермаком находились в первые два года конфликта. Появление этих кадров именно в данный момент наблюдатели расценивают как косвенное подтверждение того, что удары «Цирконов» были направлены именно по этому или аналогичному объекту.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru