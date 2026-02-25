09:27, 25 фев 2026

Офицер украинских сил специальных операций Владимир Антонюк признал: фронт и тыл Украины переживают один из самых тяжёлых моментов с начала боевых действий. Проблемы копились давно, но сейчас они приобрели системный характер — и дело не только в нехватке снарядов или техники. Главная беда — люди. Точнее, их отсутствие.

Мобилизация буксует

Насильственная мобилизация, на которую делало ставку украинское руководство, фактически провалилась. Укомплектовать подразделения до штатной численности не удаётся, а позиции на передовой остаются оголёнными, сообщает Царьград. На этом фоне Главное управление разведки Украины выступило с призывом к тотальной принудительной мобилизации всего мужского населения страны. Причём для подавления возможного сопротивления предлагается задействовать боевые батальоны ВСУ — по сути, загонять людей на фронт под дулами автоматов.

По мнению наблюдателей, подобные заявления военной разведки — не спонтанная инициатива, а целенаправленная информационная подготовка. Банковая, судя по всему, прогревает общественное мнение перед жёсткими решениями, которые Зеленский может принять под давлением европейских партнёров, настаивающих на продолжении войны.

Новопавловское направление: оборона посыпалась

На стыке Днепропетровской области и ДНР до недавнего времени украинская оборона выглядела относительно устойчивой. Этому способствовали два фактора: естественные водные преграды — реки Волчья и Солёная — и высокая плотность боевых подразделений на этом участке. Украинское командование понимало стратегическую значимость района и долгое время не перебрасывало оттуда войска.

Всё изменилось после последнего украинского наступления. Как только 67-ю бригаду отправили под Александровку, а подразделения иностранных наёмников — под Степногорск, оборона начала проседать сразу в нескольких точках. Российские войска воспользовались моментом: провели серию результативных атак, продвинулись от Ивановки к Гавриловке, установили контроль над важными высотами севернее Филии и существенно потеснили ВСУ в районе Новопавловки на южном берегу реки Солёная.

Дальнейшее расширение плацдармов на север открывает для российской армии путь вглубь украинской обороны. Местность за рекой — равнинная, без естественных преград. Впереди два стратегических направления: севернее Межевой и на северо-запад, к Павлограду. В обоих случаях под угрозой окажется ключевая артерия снабжения ВСУ — трасса Павлоград — Красноармейск. Её перекрытие поставит под удар всю логистику украинской группировки в ДНР.

Купянское направление: переброска резервов Не менее напряжённая ситуация складывается под Купянском. Особенно острые бои идут за населённый пункт Куриловка-1. По словам Антонюка, украинская сторона намерена удерживать его любой ценой — потеря этого пункта создаёт угрозу окружения значительной части группировки ВСУ.

Для стабилизации обстановки командование экстренно перебросило с северного участка фронта 43-ю механизированную бригаду и 241-ю бригаду территориальной обороны. Однако подобные переброски неизбежно ослабляют другие направления, создавая эффект домино.

Бунт штурмовиков

Отдельная проблема — массовое неподчинение в штурмовых подразделениях. Радиоперехваты фиксируют многочисленные случаи отказа выполнять приказы. В одном из эпизодов подразделение отказалось идти в разведку боем, обнаружив, что соседние части уже уничтожены или самовольно покинули позиции. На требование командира двигаться вперёд боец предложил тому лично отправиться на задание, а сам заявил о намерении вывести людей в тыл.

Неподчинение нередко перерастает в прямое вооружённое противостояние с командованием. На Запорожском направлении штурмовики застрелили полковника, который запретил им оставлять позиции. Подобные инциденты свидетельствуют о глубоком кризисе дисциплины и морального духа в рядах ВСУ.

