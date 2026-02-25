09:33, 25 фев 2026

Владимир Зеленский продемонстрировал публике советское подземное укрытие на улице Банковой в Киеве, где он находится вместе с ближайшим окружением. Расположение объекта, по всей видимости, не является секретом для российской стороны. Военный обозреватель издания «Царьград» Влад Шлепченко разобрал особенности этого сооружения и пояснил, по какой причине удар по нему до сих пор не нанесён.

Что представляет собой укрытие

Советский Союз возводил подобные объекты с большим размахом и высоким инженерным мастерством. Официальных данных о параметрах бункера в открытом доступе нет. Однако, по экспертным оценкам, глубина его залегания составляет от 40 до 90 метров, а толщина железобетонных перекрытий — от полутора до трёх метров. Это обеспечивает весьма серьёзный уровень защиты от большинства существующих средств поражения.

Чем можно поразить такой объект

Для уничтожения столь укреплённых целей необходимо специализированное вооружение, подчеркнул Шлепченко. Американцы, к примеру, располагают сверхтяжёлой авиабомбой массой 13,5 тонны, которую доставляет стратегический бомбардировщик B-2 Spirit. В российском арсенале к потенциально применимым средствам относятся тактические ядерные боеприпасы, а также ракетный комплекс «Орешник». При этом «Орешник» в неядерном исполнении выполняет скорее демонстрационную функцию — для гарантированного разрушения таких укреплений необходимы ядерные боевые части. Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» тоже рассматривается, но его эффективность против железобетона на глубине до 90 метров ограничена. Впрочем, прецедент уже был: «Кинжалом» удалось поразить заглублённое хранилище боеприпасов в Хмельницкой области, вызвав мощную детонацию, несмотря на высокую степень защиты объекта.

Почему удар не наносится

Причина носит исключительно политический характер, разъяснил эксперт. Пока не принято решение о ликвидации Зеленского, атака на бункер лишена практического смысла. Наносить удар в центре столицы, провоцируя разрушения жилой застройки и международный резонанс, без конкретной поставленной задачи нецелесообразно. По словам Шлепченко, возможностей устранить украинского лидера было предостаточно во время его визитов в Херсон, Одессу, Николаев и другие города. Зеленский осознаёт наличие этих негласных гарантий безопасности и активно ими пользуется. Атака на укрытие без чёткой цели — лишь расход дорогостоящих боеприпасов ради информационного повода.

Наследие советской фортификации

На территории Украины сохранилось значительное количество подобных защитных сооружений. Регион занимал ключевое стратегическое положение в СССР и готовился к возможному масштабному столкновению с Западом, включая ядерный удар со стороны НАТО. Мощная промышленная и административная база естественно дополнялась разветвлённой подземной инфраструктурой. Такие объекты строились под зданиями органов власти, в ходе сооружения Киевского метрополитена, а также при крупных промышленных предприятиях, отметил Шлепченко.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru