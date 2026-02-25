Переполох вблизи Аляски: Россия отправила ТУ-95МС и «СУшки». США бросили перехватчики. «Воздушный балет» на 14 часов

09:39, 25 фев 2026

Министерство обороны России несколько дней назад сообщило о проведении воздушной операции в районе Берингова моря, которая продолжалась более 14 часов и вызвала немедленную реакцию американских военных. На событие обратили пристальное внимание китайские аналитики — издание Baijiahao охарактеризовало манёвры как «воздушный балет» между двумя сверхдержавами. Информацию приводит «АБН24» со ссылкой на китайский источник.

Что произошло в небе над Беринговым морем

Москва направила к нейтральным водам Берингова моря группу стратегических ракетоносцев Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-35С и Су-30СМ, сообщает Царьград. Появление российской авиации вблизи воздушного пространства Аляски заставило Вашингтон экстренно поднять собственные перехватчики. По оценкам китайских журналистов, действия российских пилотов отличались высокой слаженностью и точностью — именно поэтому манёвры получили название «воздушный балет». Обстановка в воздухе на протяжении всех 14 часов оставалась предельно напряжённой.

Рутина или демонстрация силы

Американская сторона по итогам инцидента назвала произошедшее рутинным эпизодом. Однако в Пекине придерживаются иной точки зрения. Китайские аналитики полагают, что за внешне привычной «игрой в кошки-мышки» стоит нарастающее соперничество Москвы и Вашингтона за доминирование в Арктическом регионе. Контроль над этой территорией открывает доступ к колоссальным природным ресурсам и стратегически важным морским маршрутам. По мнению журналистов из КНР, полёт российской авиагруппы стал недвусмысленным напоминанием о том, кто обладает реальным влиянием в арктической зоне.

Гренландия как часть арктического уравнения

Тема противостояния в Арктике неразрывно связана с планами президента США Дональда Трампа по присоединению Гренландии. Вашингтон рассматривает остров как ключевой элемент в противодействии российскому присутствию в регионе, однако Дания последовательно отклоняет все предложения о покупке. Копенгаген не готов уступить даже перед значительными финансовыми предложениями, заявляя, что Гренландия не является предметом торга. В экспертном сообществе не исключают, что при провале переговоров Пентагон может рассмотреть силовой вариант, что способно спровоцировать раскол внутри НАТО.

Президент России Владимир Путин уже высказывался по гренландской теме. Авторы итальянского портала L’Antidiplomatico усмотрели в его словах определённый политический сигнал, который оказался неожиданным для многих наблюдателей. Очевидно, что арктическое пространство превращается в новую арену геополитического соперничества, где каждый манёвр — будь то в воздухе или за столом переговоров — имеет стратегическое значение.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru