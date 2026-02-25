09:45, 25 фев 2026

Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал в социальных сетях обращение к властям России, в котором настоятельно призвал «не опоздать» с превентивными мерами. Поводом стали появившиеся сведения о планах Франции и Великобритании негласно предоставить Украине ядерное вооружение, пишет Царьград.

На эту информацию оперативно отреагировал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он дал понять, что в случае реализации подобных планов ответные действия затронут не только Киев, но и западные столицы. После этого и Лондон, и Париж были вынуждены публично дистанцироваться от озвученных намерений.

Сладков прибег к нетривиальному сравнению, уподобив возможную передачу ядерного оружия Украине действию мощного стимулятора сиднокарба. По его словам, этот препарат хорошо знаком ветеранам Афганистана и Чечни: измотанный солдат после приёма таблетки превращается в «долгоиграющего биоробота», однако когда эффект заканчивается, боец проваливается в сон на такой же срок и становится полностью беззащитным.

«Сообщения о поставках Киеву ядерного оружия — это транквилизатор для Украины, духоподъёмная таблетка для тех, кто убивал русских и хотел бы их убить окончательно», — написал военкор.

Он подчеркнул, что, судя по реакции российских официальных средств массовой информации, эта угроза воспринимается в стране крайне серьёзно.

Ключевым тезисом обращения Сладкова стала мысль о недопустимости промедления.

«Жалость на войне — плохой попутчик. Нас, русских, ни на Майдане, ни в Донбассе никто не жалел», — отметил он, добавив, что доведение ситуации до ответных мер фактически означает содействие противнику и предоставление ему возможности нанести удар первым.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что оппоненты страны отдают себе отчёт в последствиях применения ядерного компонента.

«Противник не стесняется использовать любые средства. Они понимают, чем это может закончиться», — подчеркнул глава государства.

Между тем украинская сторона категорически отвергла сообщения о намерениях получить ядерное вооружение. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий охарактеризовал подобные утверждения как «абсурдные» и призвал международное сообщество «отвергнуть и осудить» такого рода информацию.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru