Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

«Не опоздать»: Военкор Сладков направил жёсткий сигнал властям. Да, это серьёзно

«Не опоздать»: Военкор Сладков направил жёсткий сигнал властям. Да, это серьёзно

09:45, 25 фев 2026

Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал в социальных сетях обращение к властям России, в котором настоятельно призвал «не опоздать» с превентивными мерами. Поводом стали появившиеся сведения о планах Франции и Великобритании негласно предоставить Украине ядерное вооружение, пишет Царьград.

На эту информацию оперативно отреагировал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он дал понять, что в случае реализации подобных планов ответные действия затронут не только Киев, но и западные столицы. После этого и Лондон, и Париж были вынуждены публично дистанцироваться от озвученных намерений.

Сладков прибег к нетривиальному сравнению, уподобив возможную передачу ядерного оружия Украине действию мощного стимулятора сиднокарба. По его словам, этот препарат хорошо знаком ветеранам Афганистана и Чечни: измотанный солдат после приёма таблетки превращается в «долгоиграющего биоробота», однако когда эффект заканчивается, боец проваливается в сон на такой же срок и становится полностью беззащитным.

«Сообщения о поставках Киеву ядерного оружия — это транквилизатор для Украины, духоподъёмная таблетка для тех, кто убивал русских и хотел бы их убить окончательно», — написал военкор.

Он подчеркнул, что, судя по реакции российских официальных средств массовой информации, эта угроза воспринимается в стране крайне серьёзно.

Ключевым тезисом обращения Сладкова стала мысль о недопустимости промедления.

«Жалость на войне — плохой попутчик. Нас, русских, ни на Майдане, ни в Донбассе никто не жалел», — отметил он, добавив, что доведение ситуации до ответных мер фактически означает содействие противнику и предоставление ему возможности нанести удар первым.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что оппоненты страны отдают себе отчёт в последствиях применения ядерного компонента.

«Противник не стесняется использовать любые средства. Они понимают, чем это может закончиться», — подчеркнул глава государства.

Между тем украинская сторона категорически отвергла сообщения о намерениях получить ядерное вооружение. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий охарактеризовал подобные утверждения как «абсурдные» и призвал международное сообщество «отвергнуть и осудить» такого рода информацию.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Переполох вблизи Аляски: Россия отправила ТУ-95МС и «СУшки». США бросили перехватчики. «Воздушный балет» на 14 часов

Читайте также:

Переполох вблизи Аляски: Россия отправила ТУ-95МС и «СУшки». США бросили перехватчики. «Воздушный балет» на 14 часов
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

«Это жалость или договорняк?»: военкор Сладков сделал резкий выпад в адрес командования — Киев не планирует сдаваться, поэтому нужно что-то решать уже сейчас
Россия/мир
«Это жалость или договорняк?»: военкор Сладков сделал резкий выпад в адрес командования — Киев не планирует сдаваться, поэтому нужно что-то решать уже сейчас
Противнику не повезло, теперь их не выпустят: прорыв в Курской области закончится для Украины кровавой катастрофой — таких потерь еще не было
Россия/мир
Противнику не повезло, теперь их не выпустят: прорыв в Курской области закончится для Украины кровавой катастрофой — таких потерь еще не было
Военкор Сладков сказал, что будет дальше: СВО в 2026 году
Россия/мир
Военкор Сладков сказал, что будет дальше: СВО в 2026 году
Медведев заявил, что изменения в ядерной доктрине позволят «остудить пыл» врагов России
Россия/мир
Медведев заявил, что изменения в ядерной доктрине позволят «остудить пыл» врагов России


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен