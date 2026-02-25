Все новости Уфы и Башкортостана
Медведев поставил точку: Ядерный удар по Украине и Европе станет неизбежным ответом

09:51, 25 фев 2026

Служба внешней разведки Российской Федерации обнародовала данные о том, что Великобритания и Франция прорабатывают сценарии передачи Украине ядерного вооружения. Согласно информации российской спецслужбы, Лондон и Париж ведут активную работу над механизмами предоставления Киеву соответствующих средств поражения и систем их доставки. В частности, рассматривается вариант с французской компактной термоядерной боевой частью TN75, которая используется в составе баллистических ракет подводных лодок М51.1, сообщает Царьград.

Что известно о планах Запада

По сведениям СВР, речь идёт не об открытой поставке готового ядерного боеприпаса, а о скрытой передаче европейских комплектующих, оборудования и технологий в ядерной сфере. Западные партнёры Киева рассчитывают представить появление такого оружия у Украины как результат собственных научных разработок украинской стороны, а не как следствие внешних поставок. В Лондоне и Париже, как указывает пресс-служба СВР, прекрасно осознают, что подобная передача является прямым нарушением международного права и положений Договора о нераспространении ядерного оружия.

При этом позиции западных столиц разделились. Берлин, согласно имеющимся данным, отказался принимать участие в этих планах. Среди французских и британских дипломатов также есть те, кто осознаёт степень опасности подобного шага. Тем не менее западные элиты рассчитывают таким образом усилить переговорные позиции Киева, предоставив ему ядерное или так называемое «грязное» оружие.

Реакция Медведева

На информацию спецслужб отреагировал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он заявил, что при подобном развитии событий у России не останется иного выбора, кроме как задействовать нестратегическое ядерное оружие по объектам на территории Украины, представляющим угрозу для страны. Более того, Медведев подчеркнул, что при необходимости удары могут быть нанесены и по государствам-поставщикам, которые в таком случае автоматически становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией.

Технические подробности

Боеголовка TN75 представляет собой термоядерный заряд мощностью порядка 100–150 килотонн. Изначально она разрабатывалась для баллистических ракет M45, на смену которым сейчас приходят M51. Ключевая характеристика этого боеприпаса — значительная мощность при компактных габаритах, что позволяет адаптировать его к различным носителям, в том числе крылатым ракетам.

Как отмечает telegram-канал «Военная хроника», в отличие от Великобритании, ядерные силы которой в значительной мере зависят от американских ракет Trident II, Франция располагает полным национальным контролем над всем производственным циклом своего ядерного арсенала. Теоретически Париж способен распоряжаться им по собственному усмотрению, в том числе списывая устаревшие образцы под различными предлогами. Кроме того, Франция уже поставляла Украине крылатые ракеты SCALP, которые изначально проектировались в том числе как носители ядерных боезарядов.

Однако сама боеголовка — лишь один из элементов ядерного комплекса. Для полноценного применения необходимы также системы авторизации, взведения, подрыва, обеспечения безопасности, обслуживания и контроля. По мнению авторов «Военной хроники», Париж может организовать скрытую передачу отдельных компонентов и технологий — прецизионной электроники, систем инициирования заряда, технической документации и ядерного сырья. Схема может быть выстроена по аналогии с беспилотниками: финансирование и ресурсы поступают из Европы, а конечный продукт позиционируется как украинский.

Оценки экспертов

Военный корреспондент Александр Сладков обратил внимание на то, что, судя по реакции Медведева и ведущих российских средств массовой информации, угроза передачи ядерного оружия Украине воспринята в Москве предельно серьёзно. По его мнению, в сложившейся ситуации ключевое значение приобретает своевременность превентивных мер, поскольку промедление с ответными шагами фактически предоставляет противнику возможность нанести удар первым.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
