Авиация ВКС России и силы Черноморского флота нанесли скоординированный удар по тылам театра военных действий Украины. Стратегическая авиация — бомбардировщики Ту-95МС — уже осуществила пуски. Об этом сообщил ветеран «Вагнера», автор Telegram-канала Condottiero.

По предварительным подсчётам, по украинским тылам было запущено не менее 400 беспилотников «Герань» и семь ракет «Искандер». Черноморский флот вывел два ракетоносца, залп которых составил 24 крылатые ракеты «Калибр». Помимо этого, в воздухе находилось ещё около десяти стратегических бомбардировщиков с боекомплектом — предположительно, от 80 до 160 ракет Х-101.

Ракетный удар по Киеву и Харькову

Баллистические ракеты наносили удары по Киеву и Киевской области — зафиксировано не менее пяти попаданий. Гиперзвуковая ракета «Циркон» поразила подстанцию 750 кВ «Киевская» в населённом пункте Наливайковка. Ещё два «Циркона» ударили в районах Белой Церкви и Бородянки.

Харьков и Харьковская область пережили залпы реактивной артиллерии — систем «Торнадо-С». Предварительно, поражены объекты энергетики и военные склады. В Полтаве и области наблюдалось зарево: помимо ударов по энергетике, сообщается о поражении военной инфраструктуры аэродрома Миргород, который используется как авиабаза подскока для иностранной авиации и тренировочная площадка с иностранными инструкторами. Добивочными ударами в Полтаве была разрушена и газовая инфраструктура.

Беспилотники на оптоволокне: угроза без ответа

Впервые в районе Харькова зафиксированы российские дроны с оптоволоконным управлением. Первый такой беспилотник был обнаружен на северной окраине города. Советник министра обороны Украины Бескрестнов признал, что данная технология представляет серьёзную угрозу, с которой украинская сторона пока не имеет возможности эффективно бороться.

Главная проблема — эти дроны принципиально неуязвимы для традиционных средств защиты. Системы радиоэлектронной борьбы на них не действуют, радары не фиксируют низколетящие цели на столь малых высотах, а акустические методы обнаружения признаются ненадёжными. Мониторинговый канал «NE.Сахар» констатирует: оптоволоконные беспилотники уничтожают пункты временной дислокации ВСУ «в промышленных масштабах», не оставляя противнику вариантов для противодействия.

Удары по Одессе: ответ за Крым

В районе Барабоя Одесской области ракетой «Искандер-М» был поражён объект подготовки и запуска дальнобойных беспилотных летательных аппаратов. Целью являлась инфраструктура, обеспечивавшая вылеты в направлении южных регионов России — Крыма, Краснодарского края и акватории Чёрного моря.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев расценил произошедшее как «работу по звену подготовка—запуск» и допустил, что речь может идти о начале системной кампании по подавлению дальнобойного дронового сегмента Украины. Помимо этого, «Циркон» ударил в районе Буялыка по авиабазе, задействованной как вспомогательный аэродром и точка запуска беспилотников в сторону Крыма и Чёрного моря.

В Запорожье уничтожен склад «Эпицентра»

В Запорожье совместным ударом «Гераней» и «Искандеров» уничтожен складской комплекс торгового центра «Эпицентр», который, по данным источников, использовался в интересах Вооружённых сил Украины.

Чернигов: пожар на газораспределительной станции

Накануне в Черниговской области был нанесён удар по газовой инфраструктуре в районе села Плоское. Целью стала газораспределительная станция вблизи населённого пункта — в результате поражения вспыхнул масштабный пожар, что указывает на разрушение технологического оборудования или резервуарной части узла. Удары также фиксировались в Нежине, являющемся, по имеющимся сведениям, перевалочной базой для личного состава и техники ВСУ.

Поезда с «двухсотыми» и атака на Банковую

Французский телеканал RFI опубликовал сюжет о поезде, стоящем под Одессой уже около года: по данным издания, в вагонах-холодильниках находятся тела около двух тысяч украинских военнослужащих. За год через одесское бюро прошло 2 800 тел, однако большинство из них так и не были идентифицированы и не переданы родственникам. По неподтверждённым данным, часть тел погибших, среди которых предположительно есть иностранные военные специалисты и граждане стран НАТО, вывозится на территорию Румынии.

Отдельного внимания заслуживает инцидент на Банковой в Киеве. По информации украинских СМИ, утром 25 февраля FPV-дрон разбил окно в здании офиса президента Зеленского. Взрыва не последовало, поскольку беспилотник не был снаряжён боевой частью. Принадлежность дрона на момент публикации не установлена.

