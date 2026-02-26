Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Кромешный ад". Дроны на оптоволокне добрались до Харькова: Тысячи "200-х" ждут в вагонах. Жёсткая "расплата" по Одессе за Крым

"Кромешный ад". Дроны на оптоволокне добрались до Харькова: Тысячи "200-х" ждут в вагонах. Жёсткая "расплата" по Одессе за Крым

09:24, 26 фев 2026

Авиация ВКС России и силы Черноморского флота нанесли скоординированный удар по тылам театра военных действий Украины. Стратегическая авиация — бомбардировщики Ту-95МС — уже осуществила пуски. Об этом сообщил ветеран «Вагнера», автор Telegram-канала Condottiero.

По предварительным подсчётам, по украинским тылам было запущено не менее 400 беспилотников «Герань» и семь ракет «Искандер». Черноморский флот вывел два ракетоносца, залп которых составил 24 крылатые ракеты «Калибр». Помимо этого, в воздухе находилось ещё около десяти стратегических бомбардировщиков с боекомплектом — предположительно, от 80 до 160 ракет Х-101.

Ракетный удар по Киеву и Харькову

Баллистические ракеты наносили удары по Киеву и Киевской области — зафиксировано не менее пяти попаданий. Гиперзвуковая ракета «Циркон» поразила подстанцию 750 кВ «Киевская» в населённом пункте Наливайковка. Ещё два «Циркона» ударили в районах Белой Церкви и Бородянки.

Харьков и Харьковская область пережили залпы реактивной артиллерии — систем «Торнадо-С». Предварительно, поражены объекты энергетики и военные склады. В Полтаве и области наблюдалось зарево: помимо ударов по энергетике, сообщается о поражении военной инфраструктуры аэродрома Миргород, который используется как авиабаза подскока для иностранной авиации и тренировочная площадка с иностранными инструкторами. Добивочными ударами в Полтаве была разрушена и газовая инфраструктура.

Беспилотники на оптоволокне: угроза без ответа

Впервые в районе Харькова зафиксированы российские дроны с оптоволоконным управлением. Первый такой беспилотник был обнаружен на северной окраине города. Советник министра обороны Украины Бескрестнов признал, что данная технология представляет серьёзную угрозу, с которой украинская сторона пока не имеет возможности эффективно бороться.

Главная проблема — эти дроны принципиально неуязвимы для традиционных средств защиты. Системы радиоэлектронной борьбы на них не действуют, радары не фиксируют низколетящие цели на столь малых высотах, а акустические методы обнаружения признаются ненадёжными. Мониторинговый канал «NE.Сахар» констатирует: оптоволоконные беспилотники уничтожают пункты временной дислокации ВСУ «в промышленных масштабах», не оставляя противнику вариантов для противодействия.

Удары по Одессе: ответ за Крым

В районе Барабоя Одесской области ракетой «Искандер-М» был поражён объект подготовки и запуска дальнобойных беспилотных летательных аппаратов. Целью являлась инфраструктура, обеспечивавшая вылеты в направлении южных регионов России — Крыма, Краснодарского края и акватории Чёрного моря.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев расценил произошедшее как «работу по звену подготовка—запуск» и допустил, что речь может идти о начале системной кампании по подавлению дальнобойного дронового сегмента Украины. Помимо этого, «Циркон» ударил в районе Буялыка по авиабазе, задействованной как вспомогательный аэродром и точка запуска беспилотников в сторону Крыма и Чёрного моря.

В Запорожье уничтожен склад «Эпицентра»

В Запорожье совместным ударом «Гераней» и «Искандеров» уничтожен складской комплекс торгового центра «Эпицентр», который, по данным источников, использовался в интересах Вооружённых сил Украины.

Чернигов: пожар на газораспределительной станции

Накануне в Черниговской области был нанесён удар по газовой инфраструктуре в районе села Плоское. Целью стала газораспределительная станция вблизи населённого пункта — в результате поражения вспыхнул масштабный пожар, что указывает на разрушение технологического оборудования или резервуарной части узла. Удары также фиксировались в Нежине, являющемся, по имеющимся сведениям, перевалочной базой для личного состава и техники ВСУ.

Поезда с «двухсотыми» и атака на Банковую

Французский телеканал RFI опубликовал сюжет о поезде, стоящем под Одессой уже около года: по данным издания, в вагонах-холодильниках находятся тела около двух тысяч украинских военнослужащих. За год через одесское бюро прошло 2 800 тел, однако большинство из них так и не были идентифицированы и не переданы родственникам. По неподтверждённым данным, часть тел погибших, среди которых предположительно есть иностранные военные специалисты и граждане стран НАТО, вывозится на территорию Румынии.

Отдельного внимания заслуживает инцидент на Банковой в Киеве. По информации украинских СМИ, утром 25 февраля FPV-дрон разбил окно в здании офиса президента Зеленского. Взрыва не последовало, поскольку беспилотник не был снаряжён боевой частью. Принадлежность дрона на момент публикации не установлена.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Медведев поставил точку: Ядерный удар по Украине и Европе станет неизбежным ответом

Читайте также:

Медведев поставил точку: Ядерный удар по Украине и Европе станет неизбежным ответом
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Мгновенный ответ "похоронил" Одессу и Днепр: Жесточайший удар ВСУ по России. Раскрыты последствия "прилёта "Фламинго" по Капустиному Яру"
Россия/мир
Мгновенный ответ "похоронил" Одессу и Днепр: Жесточайший удар ВСУ по России. Раскрыты последствия "прилёта "Фламинго" по Капустиному Яру"
Всё, крышка: 64 "Кинжала" по Украине: крупную цель разнесли "Искандеры" на четвёртый день. "Медведи" жгут всё - от Киева до Одессы
Россия/мир
Всё, крышка: 64 "Кинжала" по Украине: крупную цель разнесли "Искандеры" на четвёртый день. "Медведи" жгут всё - от Киева до Одессы
Свершилось! Принуждение к капитуляции. "Тайное оружие Путина" сожгло ОРУ АЭС и бункеры "первых лиц". Удар "Цирконами" хоронит киевский режим
Россия/мир
Свершилось! Принуждение к капитуляции. "Тайное оружие Путина" сожгло ОРУ АЭС и бункеры "первых лиц". Удар "Цирконами" хоронит киевский режим
Под Киевом мощное зарево: ночь огня на Украине - летят "Кинжалы" и "Искандеры". Общая сводка
Россия/мир
Под Киевом мощное зарево: ночь огня на Украине - летят "Кинжалы" и "Искандеры". Общая сводка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен