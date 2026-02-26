09:33, 26 фев 2026

Офицер сил специальных операций Вооружённых сил Украины Владимир Антонюк публично заявил о глубоком противоречии между официальными докладами украинского Генерального штаба и реальным положением дел на линии фронта. По его словам, именно Славянско-Краматорское направление остаётся главным театром боевых действий в феврале 2026 года, где российские войска фиксируют наибольший оперативный прогресс. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы обеих сторон конфликта.

Центральный участок рушится

Антонюк охарактеризовал происходящее на центральном участке фронта как системный кризис, сообщает Царьград. По его оценке, именно здесь украинское сопротивление оказалось значительно слабее, чем на периферийных направлениях, — и это вызывает недоумение даже у украинских штабных офицеров. Офицер ССО прямо указал, что главной стратегической целью российского наступления в 2026 году является взятие городской агломерации Дружковка — Краматорск — Славянск. При этом Краматорск, по его словам, наиболее уязвим географически и рельефно — он расположен таким образом, что обеспечивает противнику наиболее удобные подходы по сравнению с соседними городами.

Карты украинских и российских мониторинговых ресурсов в целом совпадают между собой. Однако официальные сводки украинского Министерства обороны, по словам Антонюка, вступают в противоречие не только с данными этих же сервисов, но и с собственными предыдущими докладами ведомства. «Несостыковки в сводках Генштаба шокируют», — лаконично резюмировал офицер ССО ВСУ, комментируя расхождение официальной картины с реальностью.

Южный фланг: окружения без контратак

На южном фланге направления украинский офицер подтвердил продвижение российских сил в районе Миньковки, Приволья и Никифоровки. Российским штурмовым группам удалось последовательно окружить, а затем полностью ликвидировать украинские опорные пункты в Орехово-Васильевке, Хромовке и Васюковке. Населённые пункты Никифоровка и Липовка были взяты без встречных контратак со стороны ВСУ — украинское командование не предприняло мер для остановки наступления.

Антонюк также отметил, что российская артиллерия ведёт интенсивный огонь по украинским позициям в Рай-Александровке с близких дистанций. Операторы беспилотников выявляют и поражают военный транспорт ВСУ как на логистических маршрутах, так и на городских стоянках в Краматорске. При этом офицер зафиксировал существенную разницу между двумя городами: в Дружковке уже выстроена какая-то система противодействия дронам, тогда как в Краматорске она фактически отсутствует. По предположению Антонюка, это объясняется тем, что именно в Дружковке сосредоточено высокое командование ВСУ, озабоченное собственной безопасностью.

Северный фланг: обход вместо лобового удара

На северном участке Славянско-Краматорского направления российские штурмовые группы не стали атаковать украинский укреплённый район Кривая Лука напрямую. Вместо этого они обошли его через лесной массив, выйдя к стратегически важному дорожному перекрёстку в Калениках и одновременно перерезав пути снабжения гарнизона. Этот манёвр фактически предрешил судьбу позиций.

Провал обороны 81-й украинской аэромобильной бригады на данном участке подтверждается тем, что российские штурмовые группы вступили в прямое огневое столкновение с украинскими артиллеристами и операторами беспилотников непосредственно на их командных пунктах. Антонюк провёл параллель с событиями на Запорожском направлении, где аналогичные жалобы звучали незадолго до падения Гуляйполя.

Котёл у Резниковки и молчание Генштаба

Украинский офицер также указал на критическое положение 10-й и 54-й украинских бригад в районе Резниковки. У этих соединений остался единственный путь снабжения, который полностью находится под огневым контролем российских FPV-дронов на минимальном расстоянии и дополнительно заблокирован на двух ключевых перекрёстках.

Примечательно, что украинский мониторинговый ресурс Deep State достаточно подробно фиксирует российское продвижение на этом участке. Тем не менее в ежедневных сводках Генерального штаба за последние четыре дня было упомянуто лишь одно боестолкновение в данном районе — без какого-либо упоминания отступления. Антонюк поставил риторический вопрос: отходили ли украинские подразделения самостоятельно, без боя?

Пленный офицер: позиции без блиндажей

Реальную картину того, как выглядит подобное оставление позиций, раскрыл пленный украинский офицер — командир взвода ВСУ. На видеозаписи он рассказал, что его подразделение перебрасывалось с одной неподготовленной позиции на другую: на первой не было даже блиндажа, который пришлось рыть самостоятельно в экстренном режиме. На следующих позициях ситуация повторялась — всё строилось с нуля. В конечном счёте одна из позиций попала под массированный удар. Раненым с перебитыми ногами поступил приказ отойти для эвакуации. Во время отхода завязался бой, после чего им было предложено сдаться в плен.

«Очень много дронов, огнемёты, артиллерия. Очень активно ваши наступают», — описал офицер обстановку в момент пленения.

Антонюк подытожил: ситуация с официальной отчётностью украинского Генерального штаба вызывает потрясение, поскольку его данные расходятся одновременно с показаниями военнослужащих непосредственно с позиций и с информацией украинских же картографических мониторинговых сервисов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru