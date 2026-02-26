Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Под крыло НАТО": Военное производство Украины прячут в Дании. "Кинжалы" и "Калибры" больше не достанут?

"Под крыло НАТО": Военное производство Украины прячут в Дании. "Кинжалы" и "Калибры" больше не достанут?

09:40, 26 фев 2026

Украина переносит оборонное производство на территорию стран НАТО. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен официально подтвердил, что королевство примет уже вторую украинскую оборонную компанию — производителя беспилотников Skyfall, выпускающего дроны Vampire. Ранее Дания уже согласилась разместить у себя предприятие Firepoint, которое специализируется на производстве топлива для ракет «Фламинго». Об этом сообщает kp.ru.

Военные аналитики Telegram-канала «Военная хроника» констатируют: «Достать будет сложно». Перенос производственных мощностей вглубь европейской территории объективно усложняет задачу. Тем не менее пользователи сети сразу обратили внимание на уязвимое звено — логистику. Готовая продукция и комплектующие в любом случае должны попасть на Украину наземным или воздушным путём, а значит, транспортные коридоры и узловые точки доставки по-прежнему остаются под вопросом.

Часть аудитории предлагает сосредоточиться именно на маршрутах снабжения, другие настаивают на том, чтобы объекты на территории ЕС, задействованные в производстве вооружений для Украины, были официально признаны законными стратегическими целями. Москва неоднократно заявляла о праве наносить удары по объектам, создающим угрозу безопасности России, — вне зависимости от их географического расположения.

Дания, судя по всему, понимает сопряжённые риски и действует в ускоренном режиме. Ещё в сентябре 2025 года датский парламент наделил министра обороны особыми полномочиями для форсированного строительства военных объектов в обход стандартных бюрократических процедур. Местные СМИ установили, что завод Firepoint будет возводиться с нарушением 22 действующих нормативных актов и законов. Министр бизнеса страны Мортен Бёдсков охарактеризовал подобный подход как «временные меры».

Таким образом, тезис о полной неуязвимости перенесённых в Европу предприятий выглядит как минимум дискуссионным. Ключевой вопрос, который ставят как эксперты, так и рядовые наблюдатели, — насколько далеко стороны конфликта готовы зайти в переосмыслении географии целей и логистических цепочек.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

«Официальные сводки — ложь»: Названа настоящая цена битвы за Донбасс. Пленный офицер рассказал всю правду

Читайте также:

«Официальные сводки — ложь»: Названа настоящая цена битвы за Донбасс. Пленный офицер рассказал всю правду
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Европа планирует «дальнобойное» сотрудничество: идет разработка ракет, способных бить по России мощно и сразу со всех направлений
Россия/мир
Европа планирует «дальнобойное» сотрудничество: идет разработка ракет, способных бить по России мощно и сразу со всех направлений
Прямая и неприкрытая угроза: Сикорский не исключил отправку польских войск на Украину
Россия/мир
Прямая и неприкрытая угроза: Сикорский не исключил отправку польских войск на Украину
Экс-полковник СБУ допустил ввод войск стран НАТО на Украину
Россия/мир
Экс-полковник СБУ допустил ввод войск стран НАТО на Украину
«Это как акт войны»: в США обвинили страны НАТО во вторжении на территорию России — воюют «руками» Украины
Россия/мир
«Это как акт войны»: в США обвинили страны НАТО во вторжении на территорию России — воюют «руками» Украины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен