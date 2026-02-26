"Под крыло НАТО": Военное производство Украины прячут в Дании. "Кинжалы" и "Калибры" больше не достанут?

09:40, 26 фев 2026

Украина переносит оборонное производство на территорию стран НАТО. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен официально подтвердил, что королевство примет уже вторую украинскую оборонную компанию — производителя беспилотников Skyfall, выпускающего дроны Vampire. Ранее Дания уже согласилась разместить у себя предприятие Firepoint, которое специализируется на производстве топлива для ракет «Фламинго». Об этом сообщает kp.ru.

Военные аналитики Telegram-канала «Военная хроника» констатируют: «Достать будет сложно». Перенос производственных мощностей вглубь европейской территории объективно усложняет задачу. Тем не менее пользователи сети сразу обратили внимание на уязвимое звено — логистику. Готовая продукция и комплектующие в любом случае должны попасть на Украину наземным или воздушным путём, а значит, транспортные коридоры и узловые точки доставки по-прежнему остаются под вопросом.

Часть аудитории предлагает сосредоточиться именно на маршрутах снабжения, другие настаивают на том, чтобы объекты на территории ЕС, задействованные в производстве вооружений для Украины, были официально признаны законными стратегическими целями. Москва неоднократно заявляла о праве наносить удары по объектам, создающим угрозу безопасности России, — вне зависимости от их географического расположения.

Дания, судя по всему, понимает сопряжённые риски и действует в ускоренном режиме. Ещё в сентябре 2025 года датский парламент наделил министра обороны особыми полномочиями для форсированного строительства военных объектов в обход стандартных бюрократических процедур. Местные СМИ установили, что завод Firepoint будет возводиться с нарушением 22 действующих нормативных актов и законов. Министр бизнеса страны Мортен Бёдсков охарактеризовал подобный подход как «временные меры».

Таким образом, тезис о полной неуязвимости перенесённых в Европу предприятий выглядит как минимум дискуссионным. Ключевой вопрос, который ставят как эксперты, так и рядовые наблюдатели, — насколько далеко стороны конфликта готовы зайти в переосмыслении географии целей и логистических цепочек.

