Не снаряжение и даже не средства РЭБ. Что бойцы СВО просят чаще всего, рассказал волонтёр: "Вот в чём ирония"

09:49, 26 фев 2026

Волонтёр и публицист Сергей Богатырёв в эфире программы «Мы в курсе» на канале Царьград рассказал о том, как кардинально изменился состав гуманитарных грузов, направляемых на передовую с 2022 года по настоящее время.

В самом начале спецоперации военнослужащие массово запрашивали базовое защитное снаряжение — бронежилеты, каски и другие предметы первой необходимости. Это объяснялось стремительным ростом армии: численность личного состава увеличилась не менее чем на 300 тысяч человек. Сегодня же поставки защитного снаряжения носят единичный характер и, как правило, связаны с потерей обмундирования в боевых условиях — при эвакуации раненых, уничтожении укрытий или пожарах.

В период 2023–2024 годов в приоритете оказались средства радиоэлектронной борьбы. Однако сейчас подобные запросы практически исчезли. По словам Богатырёва, тому есть две причины: во-первых, широкое распространение получили дроны на оптическом наведении, против которых средства РЭБ неэффективны; во-вторых, войска в целом уже насытились этим оборудованием до достаточного уровня.

На смену прежним запросам пришли новые приоритеты. Стабильным и высоким остаётся спрос на средства связи — в частности, на радиостанции модели Т-390. Постоянно востребованы тепловизионные прицелы. Однако главными позициями, которые требуются «постоянно и вечно», волонтёр назвал беспилотники и лёгкий автомобильный транспорт.

«Если много птичек — мало транспорта, а если мало транспорта — значит, много птичек. Вот такая ирония», — подытожил Богатырёв, добавив, что именно эти две категории составляют основу актуальных запросов с фронта, хотя финансирование их приобретения остаётся серьёзной проблемой для волонтёрских структур.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
