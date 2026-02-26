«Просчитались на старте»: На Украине назвали главные ошибки русских в кампании 2022 года и объяснили успех ВСУ

09:57, 26 фев 2026

На фоне активно обсуждаемой перспективы мирных переговоров украинское аналитическое издание опубликовало детальный разбор военной кампании 2022 года — одного из ключевых периодов конфликта. Редакция задалась вопросом: как Украина оказалась в нынешней ситуации, какие решения были верными, а какие привели к нынешнему положению дел? Материал вышел в феврале 2026 года и уже привлёк широкое внимание как в украинском, так и в международном медиапространстве.

Осень 2022-го: триумф на чужих ошибках

По оценке texty.org.ua, кампания 2022 года остаётся наиболее результативной для Вооружённых сил Украины за всё время конфликта. Киеву удалось сорвать первоначальный план российского командования по быстрой смене власти и подавлению сопротивления, затормозить продвижение на востоке страны, а также провести две контрнаступательные операции — в Харьковской и Херсонской областях. Однако авторы материала настаивают: называть произошедшее исключительно заслугой украинской стороны было бы некорректно.

Главной причиной тех успехов издание считает не стратегическое превосходство украинского командования, а принципиальные просчёты при планировании российской военной операции. «Нокаутирующий удар», на который рассчитывали в Москве, строился на ряде ошибочных допущений. Потенциал реформ и перевооружения российской армии в период с 2009 по 2021 год был существенно переоценён, тогда как прогресс ВСУ за тот же период — с 2015 по 2021 год — напротив, недооценён.

Негласным ориентиром для российского планирования, по версии украинского издания, служила американо-британская операция против режима Саддама Хусейна в Ираке в 2003 году: стремительное продвижение по ключевым транспортным артериям при полном доминировании в разведке, огневом поражении и отсутствии организованного сопротивления населения. Однако реальность оказалась принципиально иной: уже в первые недели выяснилось, что боевые возможности российских войск не соответствуют поставленным задачам в условиях активного противодействия как армии, так и гражданских.

Цепочка стратегических просчётов

Издание фиксирует несколько конкретных управленческих и военных ошибок российской стороны. Во-первых, численность группировки оказалась недостаточной для одновременного наступления на всех заявленных направлениях — уже к середине марта 2022 года стало очевидно отсутствие резервов для развития успеха.

Во-вторых, после перегруппировки и концентрации усилий на востоке Украины Россия не сумела конвертировать кратное преимущество в ракетно-артиллерийском вооружении в прорыв украинской обороны в апреле—июне 2022 года. Это, по мнению texty.org.ua, лишило российское командование возможности окружить основные силы ВСУ в Донецкой области.

В-третьих, решение об объявлении мобилизации было отложено вплоть до сентября 2022 года — именно тогда, когда успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области уже наглядно продемонстрировало последствия этой задержки.

Отдельно отмечается просчёт в расчёте на сдерживающий эффект ядерной риторики. В Москве предполагали, что угрозы применения ядерного оружия заблокируют западные поставки вооружений Украине. В действительности фактор возможной эскалации лишь замедлял передачу помощи, но не остановил её. После того как Украина продемонстрировала способность к организованному сопротивлению, США и союзники перешли к поставкам тяжёлого вооружения и боеприпасов в рамках «формата Рамштайн».

Адаптация и перелом инициативы

Несмотря на неудачи начального периода, укриздание признаёт: уже осенью 2022 года российское командование приступило к системной перестройке. Тогдашний командующий группировкой генерал Сергей Суровикин реализовал комплекс мер по стабилизации фронта: была проведена организованная эвакуация войск с правобережья Херсонщины, началось формирование эшелонированной обороны с инженерными заграждениями, активизировались бои за Бахмут и по линии Сватово—Кременная.

Удары по объектам критической инфраструктуры Украины в октябре—декабре 2022 года, по оценке издания, позволили переориентировать внимание западных партнёров с поставок наступательных вооружений на нужды противовоздушной и противоракетной обороны. Параллельно появление у ВСУ систем HIMARS вынудило Россию перестроить логистику и систему управления — процесс, занявший несколько месяцев, но давший ощутимый эффект на линии фронта.

К лету 2023 года российское командование правильно определило направление контрнаступления украинских сил, подготовилось и сорвало атаку. С осени того же года, благодаря наращиванию производства вооружений, привлечению наёмников и массовому применению управляемых авиационных боеприпасов, инициатива на поле боя перешла к российской стороне. Кроме того, Россия системно перенимала украинский опыт применения беспилотников — для усложнения логистики противника, срыва ротаций и точечного поражения тяжёлой техники в глубине боевых порядков.

Горький вывод

Итоговая оценка украинского издания звучит жёстко: успехи 2022 года породили ложное ощущение благополучия в Министерстве обороны и Генеральном штабе Украины — убеждённость в том, что существующая система работает и менять ничего не нужно. Это убеждение оказалось ошибочным.

«Оказалось, что мы воюем против очень серьёзного противника, способного адаптироваться для поддержания давления на наши позиции на фронте и создания напряжения в тылу», — констатирует texty.org.ua.

Асимметричные преимущества, которые Украина имела в 2022 году, постепенно были нивелированы или уравновешены. Россия, в свою очередь, выработала военную стратегию, соразмерную собственным возможностям и встроенную в комплексную логику истощения противника.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru