Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* выступил с призывом к взаимному отказу России и Украины от ударов по центрам принятия решений. Об этом стало известно накануне, 25 февраля 2026 года. В Государственной думе России инициативу прокомментировала депутат Светлана Журова в интервью «Ленте.ру».

По словам Буданова*, обе стороны конфликта должны воздержаться от атак на стратегические административные объекты — будь то Киев или, по его выражению, «условный Валдай». Особую актуальность это заявление приобрело на фоне продолжающегося переговорного процесса.

Примечательно, что призыв к сдержанности прозвучал практически сразу после покушения украинских спецслужб на российского генерала ГРУ Владимира Алексеева — одного из ключевых участников переговоров с украинской стороной. В Киеве после этого инцидента циркулировали слухи о возможном ракетном ударе по административным кварталам украинской столицы, однако удар так и не последовал.

Депутат Журова в ответ на инициативу Буданова* расставила акценты иначе. По её мнению, приоритетом должен стать не вопрос о центрах принятия решений, а прекращение атак на гражданскую инфраструктуру приграничных российских регионов.

«Хотелось бы, чтобы дроны не били по школам. Потому что одно дело — центры принятия решений, а другое — школы и детские сады на территории нашего приграничья. Понятно, что у Вооружённых сил Украины была какая-то специнформация о предполагаемых военных объектах, но это всё равно неприемлемо», — заявила она.

Журова также высказала предположение о мотивах украинской стороны: по её оценке, Киев опасается симметричного ответа Москвы и именно поэтому поднимает тему взаимного ограничения ударов.

Российские аналитики и авторы телеграм-каналов, в свою очередь, отнеслись к инициативе скептически. Автор канала «Старше Эдды» указал, что Россия фактически никогда не наносила ударов по центрам принятия решений, последовательно смещая собственные «красные линии» после каждого инцидента. Канал «МИГ России» добавил, что данная тема в российском патриотическом сообществе уже давно воспринимается как риторическая, а не практическая.

Заявление Буданова* прозвучало на фоне продолжающихся переговоров, что часть наблюдателей расценивает как попытку зафиксировать публичные договорённости в выгодном для украинской стороны ключе до достижения формальных соглашений.

*- Кирилл Буданов внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru