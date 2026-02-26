10:24, 26 фев 2026

Вопрос о возможной передаче ядерного оружия Украине снова оказался в центре экспертного сообщества. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью телеканалу «Царьград» подробно разобрал механизм такой передачи, её последствия и геополитический контекст происходящего.

Как это может работать

По словам Сивкова, ядерное оружие делится на два типа: классические термоядерные бомбы и малогабаритные боеголовки. В данном случае речь идёт о французской боеголовке для ракеты малой мощности с тротиловым эквивалентом 100 килотонн — порядка семи-восьми малогабаритных зарядов. Именно такие боеголовки используются на французских атомных подводных лодках с баллистическими ракетами, каждая из которых способна нести до шести подобных зарядов.

Российская Служба внешней разведки, по словам эксперта, располагает данными о намерении Франции передать такую боеголовку Украине. Сделать это открыто невозможно — это нарушило бы все действующие международные нормы и договорённости. Поэтому сценарий предполагает скрытную передачу с последующей легендой о том, что украинская сторона якобы самостоятельно разработала оружие на основе технологий, полученных от Великобритании.

Что произойдёт после

Полученную боеголовку Украина может использовать в качестве боевой части для ракеты типа ATACMS или реактивного снаряда системы HIMARS. Последняя стреляет на относительно небольшую дальность и с трудом поддаётся перехвату, хотя российские средства ПВО, по словам Сивкова, уже научились с ней работать.

Схема применения, по мнению эксперта, предполагает включение ядерной ракеты в состав обычного ракетного залпа — для отвлечения внимания систем противовоздушной обороны. Целью такого удара могут стать гражданские города: Донецк или Белгород. Число жертв в этом случае может исчисляться сотнями тысяч человек.

Ответный удар России по Украине в таком сценарии неизбежен, предупреждает Сивков, и снова с огромными потерями среди мирного населения. При этом удар по лидерам Франции и Великобритании как организаторам провокации маловероятен — просто не будет времени на сбор доказательств их причастности. Главные виновники окажутся вне зоны ответственности, а конфликт перейдёт в качественно новую, беспрецедентную фазу.

Нынешняя стратегия постепенного продвижения на территорию Украины в этих условиях утратит смысл. Встанет вопрос о крупномасштабной военной операции с целью полного разгрома украинских вооружённых сил. Это, в свою очередь, несёт риск прямого столкновения с НАТО и перехода конфликта в ядерную фазу уже между Россией и Североатлантическим альянсом.

Грязная бомба как альтернатива

Параллельно существует и второй, более доступный для Украины сценарий — без участия европейских союзников. Речь идёт о так называемой грязной бомбе: радиоактивные отходы атомных электростанций помещаются в обычный боеприпас, который подрывается на высоте. Прямых жертв будет немного, однако последствия окажутся тяжёлыми — масштабное радиоактивное заражение территорий и вынужденная эвакуация населения. Главная цель такого оружия — не уничтожение, а дестабилизация.

Если хоть один из этих сценариев реализуется, с высокой вероятностью это станет отправной точкой для открытой ядерной конфронтации между Россией и НАТО.

Европейские военные понимают цену

Тем не менее европейские военные профессионалы отдают себе отчёт в том, к чему может привести подобное развитие событий. По данным Сивкова, начальник французского Генерального штаба уже предупреждал мэров французских городов о том, что их дети могут вернуться домой в цинковых гробах, если война с Россией станет реальностью. Это, по мнению эксперта, заметно снизило градус агрессивной риторики Макрона. Среди инструментов сдерживания также называются открытые письма и давление через национальные парламенты.

Роль США и большая игра

Американский фактор в этом уравнении, по Сивкову, далеко не однозначен. США заинтересованы не только в управлении украинским конфликтом, но и в создании проблем для европейских союзников. Отношения между Вашингтоном и Лондоном больше не являются безоблачными: британцы отказали американцам в предоставлении базы для ударов по Ирану, что вынудило стратегическую авиацию США выполнять дозаправку в воздухе два-три раза. Схожие трудности возникли с ОАЭ и Саудовской Аравией, закрывшими своё воздушное пространство.

Конечная цель Вашингтона, по версии эксперта, — высвободить ресурсы для действий в Юго-Восточной Азии и нормализовать отношения с Россией. Если это удастся, США получат возможность расколоть российско-китайский союз, ослабить БРИКС и ШОС, превратив Россию в стратегического партнёра. Это, по словам Сивкова, важнее для Вашингтона, чем вся Европа в совокупности, поскольку открывает путь к абсолютному ядерному превосходству над остальным миром.

Именно этим объясняется нынешняя позиция Трампа: первый этап плана — завершение конфликта на Украине на условиях, приемлемых для Москвы. Для европейских столиц такой исход неприемлем, поэтому они всеми силами противодействуют его реализации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru