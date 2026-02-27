Спустя четыре года стало ясно: Зеленский был в ужасе и не смог скрыть ярость

09:12, 27 фев 2026

Спустя четыре года после начала специальной военной операции на Украине стало известно, что на самом деле переживал Владимир Зеленский в момент её начала. Психолог, физиогномист и коуч по адаптивному интеллекту Надежда Шевченко детально разобрала осанку, мимику и жестикуляцию украинского президента во время его первых обращений — как к собственным гражданам, так и к российской аудитории.

Одинаковые сигналы на двух языках

По словам специалиста, невербальное поведение Зеленского было идентичным вне зависимости от того, на каком языке он выступал — украинском или русском. Лицо политика демонстрировало целый спектр эмоций одновременно: сосредоточенность, озабоченность, негодование и страх. Шевченко обратила внимание, что Зеленский читал текст по бумаге. Это свидетельствует о крайней степени волнения — настолько сильной, что удержать речь в голове он был не в состоянии.

Жёсткие жесты и базовое презрение

Отдельно эксперт остановилась на жестикуляции. Все движения рук украинского лидера она охарактеризовала как жёсткие и рубленые, что указывает на агрессивный внутренний настрой. Мимика при этом выдавала частое поджимание губ — признак, который Шевченко связала с базовой эмоцией презрения. Однако физиогномист уточнила: речь идёт не о презрении к окружающим, а о состоянии перманентного внутреннего недовольства. По её оценке, Зеленский — человек с достаточно слабой нервной системой, способный быстро потерять самообладание.

Характерным жестом специалист назвала поднятие головы со сжатыми губами. Таким образом политик невербально транслировал посыл возмущения — «как посмели так поступить».

Закрытие от реальности

Особое внимание Шевченко уделила обращению Зеленского на русском языке. Эксперт указала на странные, нелогичные формулировки в его речи и отметила, что поджимание губ в этот момент усилилось. По её мнению, этот жест в сочетании со словами говорит о стремлении максимально дистанцироваться от происходящего. Зеленский как бы транслировал: мне не интересно чужое мнение, и я не хочу, чтобы кто-то считывал мои настоящие чувства.

Полное рассогласование

Главный вывод физиогномиста — слова украинского лидера категорически не совпадали с его невербальными сигналами. Сведённые брови, нахмуренный лоб, постоянно поджатые губы выдавали сильнейшее внутреннее давление, страх и растерянность. При этом произносимый текст был выстроен совершенно иначе. Шевченко констатировала: Зеленский в тот момент всеми силами пытался закрыться от реальности, которая обрушилась на него в первые часы спецоперации.

