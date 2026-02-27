Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Киев нарывался упорно. Москва хладнокровно ударила «Цирконами»

Киев нарывался упорно. Москва хладнокровно ударила «Цирконами»

09:19, 27 фев 2026

Вооружённые силы России в ночь на 26 февраля провели комбинированную атаку на украинскую территорию. Главной целью стала подстанция «Киевская-750» — центральный энергетический узел, обеспечивающий до 80% электроснабжения столицы Украины. Для поражения объекта были использованы сразу несколько типов вооружений: гиперзвуковые «Цирконы», крылатые ракеты Х-101, баллистические комплексы «Искандер» и ударные беспилотники «Герань».

Почему эта подстанция так важна

«Киевская-750» — не просто трансформаторная площадка, а связующее звено между Ровенской атомной электростанцией и Киевом. Именно через неё проходит основной поток энергии в центральные области страны. Ещё в начале года повреждения этого объекта спровоцировали серьёзный дефицит электричества в украинской столице. Теперь подстанция вновь оказалась под ударом, и последствия для энергосистемы могут быть значительными.

Удары по девяти регионам

Атака на Киев стала лишь частью координированной операции, затронувшей сразу девять украинских регионов. По столице помимо «Цирконов» и Х-101 были выпущены баллистические и крылатые ракеты различных модификаций, а также задействованы ударные дроны.

В Запорожье беспилотники «Герань» и ракеты «Искандер» уничтожили склады на территории торгового комплекса «Эпицентр», которые, по данным российской стороны, использовались в интересах украинских вооружённых сил. После попадания на объекте более двух часов продолжались пожар и детонация. Украинская сторона заявила, что на складах находились строительные материалы.

В Полтавской области дроны поразили газовый хаб и участок магистрального трубопровода, связывающего газотранспортные системы Харькова и Сум. Незадолго до этого были повреждены Мринское управление подземного газохранилища в Черниговской области и логистический центр Маяки-Паланка в Одесской области.

Харьков и северные направления

Отдельной строкой в сводках проходит Харьков. Там под удар попали объекты энергетической инфраструктуры и промышленные предприятия. Кроме того, стало известно о применении российских FPV-дронов с оптоволоконным наведением в северных пригородах города — на удалении порядка 25 километров от передовой.

В Черниговской области крылатые ракеты Х-22 и Х-32 поразили подстанцию «Черниговская». Военные аналитики обращают внимание на то, что именно из этого региона предположительно был нанесён удар по химическому заводу «Дорогобуж» в Смоленской области, в результате которого погибли семь человек. Цели также были поражены в Черкасской, Николаевской, Одесской и Винницкой областях.

Эксперты не исключают, что подобные массированные удары могут продолжиться в ближайшие дни — на фоне недавних атак ВСУ на Воткинск и предприятия оборонно-промышленного комплекса России.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Спустя четыре года стало ясно: Зеленский был в ужасе и не смог скрыть ярость

Читайте также:

Спустя четыре года стало ясно: Зеленский был в ужасе и не смог скрыть ярость
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Все АЭС "под ноль". Сотни жертв - цинковые гробы с офицерами НАТО поедут домой: ракетно-бомбовый удар ВС России
Россия/мир
Все АЭС "под ноль". Сотни жертв - цинковые гробы с офицерами НАТО поедут домой: ракетно-бомбовый удар ВС России
Рекорд за 4 года войны. Свершилось! Уничтожены ПС-750, ОРУ АЭС. Жесточайший ответ Путина: Генсека НАТО в Киеве встречали "кошмарными удары"
Россия/мир
Рекорд за 4 года войны. Свершилось! Уничтожены ПС-750, ОРУ АЭС. Жесточайший ответ Путина: Генсека НАТО в Киеве встречали "кошмарными удары"
Свершилось! Принуждение к капитуляции. "Тайное оружие Путина" сожгло ОРУ АЭС и бункеры "первых лиц". Удар "Цирконами" хоронит киевский режим
Россия/мир
Свершилось! Принуждение к капитуляции. "Тайное оружие Путина" сожгло ОРУ АЭС и бункеры "первых лиц". Удар "Цирконами" хоронит киевский режим
"Вот и пришла расплата": русские ответили за удары по "Грозный-Сити". Подполье подвело итоги атаки
Россия/мир
"Вот и пришла расплата": русские ответили за удары по "Грозный-Сити". Подполье подвело итоги атаки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен