Киев нарывался упорно. Москва хладнокровно ударила «Цирконами»

Вооружённые силы России в ночь на 26 февраля провели комбинированную атаку на украинскую территорию. Главной целью стала подстанция «Киевская-750» — центральный энергетический узел, обеспечивающий до 80% электроснабжения столицы Украины. Для поражения объекта были использованы сразу несколько типов вооружений: гиперзвуковые «Цирконы», крылатые ракеты Х-101, баллистические комплексы «Искандер» и ударные беспилотники «Герань».

Почему эта подстанция так важна

«Киевская-750» — не просто трансформаторная площадка, а связующее звено между Ровенской атомной электростанцией и Киевом. Именно через неё проходит основной поток энергии в центральные области страны. Ещё в начале года повреждения этого объекта спровоцировали серьёзный дефицит электричества в украинской столице. Теперь подстанция вновь оказалась под ударом, и последствия для энергосистемы могут быть значительными.

Удары по девяти регионам

Атака на Киев стала лишь частью координированной операции, затронувшей сразу девять украинских регионов. По столице помимо «Цирконов» и Х-101 были выпущены баллистические и крылатые ракеты различных модификаций, а также задействованы ударные дроны.

В Запорожье беспилотники «Герань» и ракеты «Искандер» уничтожили склады на территории торгового комплекса «Эпицентр», которые, по данным российской стороны, использовались в интересах украинских вооружённых сил. После попадания на объекте более двух часов продолжались пожар и детонация. Украинская сторона заявила, что на складах находились строительные материалы.

В Полтавской области дроны поразили газовый хаб и участок магистрального трубопровода, связывающего газотранспортные системы Харькова и Сум. Незадолго до этого были повреждены Мринское управление подземного газохранилища в Черниговской области и логистический центр Маяки-Паланка в Одесской области.

Харьков и северные направления

Отдельной строкой в сводках проходит Харьков. Там под удар попали объекты энергетической инфраструктуры и промышленные предприятия. Кроме того, стало известно о применении российских FPV-дронов с оптоволоконным наведением в северных пригородах города — на удалении порядка 25 километров от передовой.

В Черниговской области крылатые ракеты Х-22 и Х-32 поразили подстанцию «Черниговская». Военные аналитики обращают внимание на то, что именно из этого региона предположительно был нанесён удар по химическому заводу «Дорогобуж» в Смоленской области, в результате которого погибли семь человек. Цели также были поражены в Черкасской, Николаевской, Одесской и Винницкой областях.

Эксперты не исключают, что подобные массированные удары могут продолжиться в ближайшие дни — на фоне недавних атак ВСУ на Воткинск и предприятия оборонно-промышленного комплекса России.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru