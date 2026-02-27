«Бахает и взрывается»: почему Киев срочно хочет отключить Telegram

09:24, 27 фев 2026

На Украине вновь заговорили об ограничении работы мессенджера Telegram. Инициативу озвучила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук. Блогер Александр Картавых в своём Telegram-канале объяснил, с чем, по его мнению, связана эта волна.

Деньги на вербовку

По версии Картавых, российские спецслужбы получили финансирование для вербовки диверсантов на украинской территории через Telegram. Киевские власти, как утверждает блогер, серьёзно обеспокоены ситуацией. Причина проста: из-за низкого уровня жизни населения Украины стоимость найма исполнителя сопоставима с ценой небольшого беспилотника. По словам блогера, на Украине уже около недели фиксируются взрывы и подрывы.

Telegram как инструмент спецопераций

Картавых обращает внимание на то, что внутри мессенджера сосредоточена значительная инфраструктура — как в России, так и на Украине. Речь идёт в том числе о разведывательно-диверсионных сетях. Блогер приводит пример: украинские спецслужбы используют группы с объявлениями о подработках для привлечения исполнителей разовых заданий. Схема работает, поскольку именно там концентрируются люди, готовые за скромное вознаграждение выполнять поручения, за которые грозит срок по статье о терроризме.

Игра на два фронта

Блогер подчёркивает, что подобные методы могут применяться обеими сторонами конфликта. Именно этим он объясняет реакцию Киева. При этом Картавых задаётся вопросом, почему аналогичная работа не была начата ещё четыре года назад. Тем не менее он считает, что запоздалый старт лучше полного бездействия.

По мнению блогера, возможная блокировка Telegram на Украине ударит по связи между фронтом и тылом и создаст массу неудобств для самих украинцев. Кроме того, Картавых предлагает распространить через украинские чаты бесплатные VPN-сервисы с возможностью перехвата трафика — желательно до того, как мессенджер будет заблокирован.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru