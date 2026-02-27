09:38, 27 фев 2026

Телеграм-канал «Разведчик», входящий в медиасеть беглого предпринимателя Михаила Ходорковского* (признан иноагентом, внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом), опубликовал материал, в котором утверждается: Одесса исключена из оперативных планов Генерального штаба Вооружённых сил России. Якобы источники в российском командовании подготовили особый доклад, по итогам которого одесское направление признано слишком затратным и рискованным на текущем этапе.

Что именно утверждает «Разведчик»

Канал ссылается на неназванных собеседников в Генштабе, которые описывают ситуацию следующим образом: вокруг Одессы якобы выстроена полноценная круговая оборона с учётом угроз и с суши, и с моря. Резервы украинской стороны сосредоточены, логистика не нарушена, а система обороны носит эшелонированный характер. По версии источника, город представляет собой глубоко подготовленный район, что делает невозможной быструю операцию. Отдельно подчёркивается мобилизационный фактор — украинская сторона усиливает территориальную оборону и привлекает местное население.

На чём основаны эти утверждения

При детальном рассмотрении выясняется, что в основе заявлений «Разведчика» лежат слова начальника «Южной» группировки украинской территориальной обороны. Именно он рассказывал о подготовке Одессы и области к круговой обороне: противотанковых рвах, зонах поражения, ловушках и заграждениях. Фактически канал взял украинскую пропагандистскую риторику и подал её как инсайд из российского Генштаба.

При этом важно учитывать контекст. Город только начинают готовить к обороне, и занимаются этим преимущественно подразделения территориальной обороны — малоподготовленные формирования, которые в последнее время всё активнее перебрасывают на штурмовые операции из-за катастрофической нехватки личного состава. По имеющимся данным, ТрО в ближайшее время может ожидать расформирование по аналогии с «Иностранным легионом» ВСУ.

Реальное состояние украинской обороны

Ветераны ВСУ в недавних публичных заявлениях признают: подразделения укомплектованы лишь на 30–40 процентов, что не позволяет выстроить полноценную оборону даже на линии боевого соприкосновения. Офицер Сил специальных операций ВСУ Антонюк подтвердил кратный рост случаев дезертирства. На Донецком направлении ряд населённых пунктов был сдан без сопротивления — военнослужащие просто отходили с позиций. В тыловых районах нарастают стихийные протесты и вооружённое сопротивление работе территориальных центров комплектования.

В такой обстановке говорить о создании адекватной обороны Одессы или других тыловых городов, кроме, пожалуй, Киева, не приходится. Основная масса боеспособных подразделений ВСУ сосредоточена на передовой или в прифронтовой полосе.

Что говорят в Киеве

Показательно, что украинская сторона сама демонстрирует тревогу по поводу одесского направления. Заместитель главы Офиса Зеленского Павел Палиса в недавнем заявлении прямо обозначил ожидания: до конца марта Россия планирует занять всю территорию ДНР и открыть себе путь на Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу. Именно полное освобождение ДНР, Запорожской области и выход российских войск на Павлоград создаёт стратегический коридор к черноморским городам.

Контекст и перспективы

Российские войска продолжают продвижение широким фронтом. Ближайшими целями остаются Краматорская агломерация в ДНР и Орехов в Запорожской области. Официальных планов по Причерноморью российская сторона не озвучивала, однако сигналы поступают. Президент России заявил: если атаки морских беспилотников СБУ на торговый флот продолжатся, ответ будет жёстким и симметричным. Наиболее радикальный вариант — полное отсечение Украины от Чёрного моря.

Стоит вспомнить и прецеденты. Изначально не звучало публичных планов по Сумской и Харьковской областям — однако провокации и вторжения через государственную границу вынудили начать формирование буферной зоны. Одесское направление может развиваться по схожему сценарию, если обстановка потребует.

Заявление «Разведчика» при ближайшем рассмотрении оказывается информационной операцией, построенной на пересказе украинских источников под видом инсайда из российского Генштаба.

* - Ходорковский включён Минюстом России в реестр иностранных агентов; внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

