11:04, 27 фев 2026

Сражение за Купянск, который Минобороны ещё в конце 2025 года докладывало как полностью освобождённый, вновь перешло в фазу позиционного противостояния. После попытки украинского контрнаступления в декабре прошлого года населённый пункт оказался в так называемой серой зоне — российские подразделения удерживают основную городскую застройку, однако в пригородах не прекращаются столкновения малых пехотных групп. Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщает о локальных боестолкновениях непосредственно в Купянске, ударах по району Купянска-Узлового и зачистке подступов к городу. На северном участке фиксируется поражение позиций ВСУ в районе Ольховатки, Колодезного и Двуречанского.

Бразильцы, которые не пережили ночь

Одним из наиболее резонансных эпизодов последних суток стала гибель группы иностранных наёмников, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины. Российские военнослужащие обнаружили тела пятерых граждан Бразилии. На телах не было обнаружено никаких боевых повреждений — все пятеро скончались от переохлаждения. По имеющимся данным, латиноамериканские солдаты удачи пытались согреться, сжигая в костре всё, что попадалось под руку, включая форменную одежду уже погибших товарищей. Однако пережить ночь с температурой воздуха минус 25 градусов они не сумели. Украинским формированиям под Купянском в целом приходится значительно тяжелее, чем закрепившимся в городе российским войскам: ВСУ несут потери, а их логистические маршруты находятся под постоянным огневым воздействием.

Телеграм-канал «Военная хроника» констатирует, что купянское направление фактически поставлено на паузу для обеих сторон. Украинская попытка контрнаступления захлебнулась, так толком и не набрав обороты. Сейчас идёт своеобразная игра на выжидание. По прогнозам аналитиков, минимальная активность с продвижением одной из сторон возобновится не раньше начала весны, когда начнёт сходить снежный покров.

Гуляйполе и Харьков

На других участках линии соприкосновения обстановка также остаётся напряжённой. Под Гуляйполем украинская контратакующая операция полностью исчерпала свой потенциал. Подразделения ВСУ увязли в российской обороне и были отброшены. Дальневосточные формирования продолжают наступательные действия, продвигаясь к линии Рождественское — Верхняя Терса. Зафиксированы подвижки южнее Зализничного. Попытка прорыва украинских войск у Новоалександровки была сорвана. Параллельно ведётся зачистка серой зоны между Орестополем и Берёзовым.

На харьковском направлении не утихают бои вблизи недавно освобождённого населённого пункта Графское. В Волчанских Хуторах российские подразделения теснят противника с восточной окраины. Поступают сведения о применении FPV-дронов по северным районам Харькова.

Константиновка и Донбасс

На константиновском направлении российские войска оказывают давление на фланги украинской обороны и ведут бои в городской застройке. Удар по дамбе у населённого пункта Осыково существенно осложнил логистику ВСУ. Тяжёлые столкновения продолжаются в районах Степановки, Долгой Балки, Берестка и Ильиновки. В самой Константиновке идут бои местного значения. Военный аналитик Михаил Звинчук, ведущий телеграм-канала «Рыбарь», дополняет картину: на добропольском направлении штурмовые группы ведут ожесточённые бои в центральной части Гришино и на восточной окраине Белицкого. На новопавловском направлении бойцы заняли часть опорных пунктов на границе области между Новоподгорным и Новониколаевкой.

Тысяча беспилотников в сутки

Отдельного внимания заслуживает тема массированного применения беспилотных летательных аппаратов. Военные аналитики полагают, что российская армия фактически достигла показателя в тысячу дронов в сутки, задействованных для ударов по объектам на территории Украины. По экспертным оценкам, такой объём позволяет одновременно нейтрализовать усилия украинской системы противовоздушной обороны и наносить наиболее чувствительные удары по приоритетным целям.

Украинская сторона ранее фиксировала максимум в 823 единицы ударных средств в рамках одной комбинированной атаки — это произошло в сентябре 2025 года. Самой масштабной атакой считается удар в ночь на 3 февраля текущего года, когда были задействованы сотни дронов и около 70 ракет. В ходе последней атаки 26 февраля ВСУ отчитались о поражении 374 беспилотников, хотя очевидно, что это не полное число запущенных аппаратов — значительная часть достигла целей или выполнила задачу по разуплотнению противовоздушной обороны. При этом «Военная хроника» подчёркивает: выйти на стабильный запуск более тысячи беспилотников ежесуточно — задача далеко не тривиальная, требующая высокого уровня автоматизации, масштабирования производства и значительных промышленных мощностей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru