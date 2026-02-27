«Булава» долетит за 15 минут: Daily Mail смоделировала ядерный удар по Лондону и пришла в ужас

14:06, 27 фев 2026

Британская газета Daily Mail выпустила видеоматериал, в котором детально описала гипотетический сценарий нанесения ядерного удара по Лондону. По версии издания, атака начинается с выхода российской подводной лодки с военно-морской базы в Североморске. Далее субмарина направляется в Северную Атлантику, занимает позицию и производит пуск ракеты с глубины 49 метров. Об этом сообщает «ИА Новороссия» со ссылкой на сюжет Daily Mail.

Что описано в сценарии

В качестве основного средства поражения в публикации фигурирует межконтинентальная баллистическая ракета РСМ-56 «Булава». Журналисты утверждают, что одного такого пуска достаточно для уничтожения значительной части центральной застройки Лондона или нью-йоркского Манхэттена. Время подлёта, согласно материалу, составляет порядка 15 минут.

По данным издания, после поражения цели в течение двух минут на город обрушится так называемый «огненный дождь». Каждая из десяти боевых частей «Булавы», как указывает Daily Mail, по мощности превосходит бомбу, сброшенную на Хиросиму, в десять раз. Сверхзвуковая ударная волна способна разрушить здания в радиусе десятков километров от эпицентра.

Последствия для выживших

Издание подчёркивает, что непосредственный взрыв — не единственная угроза. Ядерные осадки, переносимые ветром, будут распространять радиоактивные частицы по обширной территории. Загрязнению подвергнутся люди, животные, водные ресурсы и почва. Те, кто переживёт первоначальный удар, рискуют погибнуть от тяжёлой лучевой болезни в последующие дни и недели.

Моделирование ударов по городам США В предыдущих публикациях Daily Mail также приводила расчёты последствий ядерного удара по американским мегаполисам. Согласно этим материалам, взрыв боеголовки мощностью 800 килотонн над центром Манхэттена создаст температуру, превышающую температуру ядра Солнца в четыре-пять раз. Огненный шар перерастёт в огненный ураган и уничтожит Эмпайр-стейт-билдинг, Центральный вокзал и Крайслер-билдинг. При аналогичном ударе по Вашингтону число погибших и пострадавших составит 1,3 миллиона человек, а Белый дом и Монумент Вашингтона будут стёрты с лица земли. В случае с Чикаго всё в радиусе полуквадратной мили от эпицентра прекратит существование.

Мнение эксперта

Газета ссылается на оценку доктора Троя Буффарда, доцента кафедры безопасности Арктики в Университете Аляски в Фэрбенксе. По его словам, российские разработки в области гиперзвукового вооружения станут главной угрозой для западных стран на десятилетия вперёд, что потребует создания принципиально новой системы противоракетной обороны для Северной Америки. Издание также отмечает, что Россия ведёт работу как минимум над тремя видами гиперзвукового оружия.

При этом в материале подчёркивается, что речь идёт именно о гипотетическом сценарии. Россия не заявляла о намерениях применять ядерное оружие, однако авторы публикации призывают страны НАТО учитывать существующий потенциал при выстраивании отношений с Москвой.

