12:41, 28 фев 2026

Российская армия 28 февраля резко усилила давление на Славянско-Краматорскую агломерацию в Донецкой Народной Республике, развернув масштабные боевые действия одновременно на нескольких направлениях. В Константиновке применены термитные боеприпасы с температурой горения до 3000 градусов, авиабомбой ФАБ-3000 уничтожена дамба у Осыково, а на Сумщине сломлено контрнаступление ВСУ. Об этом сообщают российские военные обозреватели и координаторы подполья.

Термитный ад в Константиновке

Группировка войск «Юг» ведёт бои на южных окраинах Константиновки. Город, в котором уже не осталось мирного населения, стал ареной применения одного из наиболее разрушительных видов вооружений — магниевых термитных зарядов 9М28С. Эти боеприпасы запускаются с реактивных систем залпового огня «Град» и при детонации создают эффект стремительно падающего огненного потока. Температура каждого снаряда достигает в среднем 2700 градусов по Цельсию, что позволяет выжигать заглублённые укрытия, из которых противник ведёт огонь по российским позициям.

Вслед за термитными зарядами по позициям ВСУ было применено нечто значительно более мощное — предположительно, авиабомба ФАБ-5000. Взрыв поднял в воздух километровый столб огня и пыли, а температура в эпицентре одномоментно приблизилась к 3000 градусов. Заброшенные жилые дома, которые военнослужащие ВСУ использовали для размещения личного состава и пунктов управления беспилотниками, были полностью уничтожены.

Украинская сторона — в частности, бойцы 28-й бригады — опубликовала те же кадры, попытавшись представить термитные заряды как «фосфорные боеприпасы». Подобные заявления уже звучали ранее и не находили подтверждения ни среди экспертного сообщества, ни в международных организациях. Публикация сопровождалась призывом к финансовым пожертвованиям на нужды ВСУ с размещёнными реквизитами, на что обратил внимание канал «Изнанка».

Дамба уничтожена: дорога на Дружковку затоплена

Отдельным ударом российская авиация разрушила дамбу у села Осыково при помощи авиабомбы ФАБ-3000. Следствием стало затопление нескольких дорог между Константиновкой и Дружковкой, проходящих вдоль западного берега реки Казённый Торец. Ухудшение логистики на данном участке способно серьёзно осложнить положение украинских подразделений в районе Степановки, Долгой Балки, Берестка и Ильиновки, где продолжаются тяжёлые позиционные бои.

Трасса из Константиновки в Дружковку, по свидетельствам как западных, так и российских источников, превратилась в «дорогу смерти». На опубликованных кадрах зафиксированы разбитые автомобили, сожжённая бронетехника и уничтоженные наземные дроны. Логистическая артерия противника находится под непрерывным контролем российских ударных беспилотников, и любая попытка переброски техники или личного состава заканчивается точным поражением, сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.

Краматорск под стволами: новый рубеж

Впервые за время конфликта Краматорск подвергся обстрелу из 152-миллиметровой ствольной артиллерии. Удар был нанесён по северо-восточному району Беленькое. Как пояснил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, принципиальное значение имеет не сам факт обстрела — город и прежде находился под ударами, — а именно применение ствольной артиллерии такого калибра.

Дальность поражения 152-миллиметровых систем составляет порядка 20–30 километров, что свидетельствует либо о приближении линии боевого соприкосновения к агломерации на дистанцию прямой досягаемости, либо о занятии российскими подразделениями новых огневых позиций. По оценке Лебедева, начинается переход от дистанционного изматывания к фазе системного огневого сжатия агломерации. Это ещё не означает немедленного штурма, однако создаёт условия для разрушения логистики, постепенного опустошения городской среды, снижения устойчивости обороны и формирования оперативного давления сразу с двух направлений.

Покровское направление: оборона Гришино сломлена

На Покровском направлении бойцы группировки «Центр» сломили оборону противника в Гришино и заняли более выгодные рубежи в целом ряде населённых пунктов — Родинское, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новониколаевка, Муравка, Филия, Белицкое, Новоподгородное, Новоалександровка, Новопавловка, Сергеевка, Кучеров Яр, Доброполье и Межевая. Об этом сообщил военный обозреватель Михаил Медведев, автор канала «Узел Связи».

Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 390 человек, несколько боевых бронированных машин, восемь автомобилей, гаубицу и склады с горюче-смазочными материалами. Военнослужащие 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ отмечают, что число применяемых по их позициям авиабомб ФАБ выросло на 65 процентов по сравнению с декабрём 2025 года, который сам фиксировался как пиковый период. Авиабомбы уничтожают инфраструктуру, мосты и пункты управления беспилотниками, лишая противника логистических возможностей.

Сумщина: контрнаступление провалилось

На Сумском направлении подразделения группировки «Север» вели ожесточённые бои в Сумском и Краснопольском районах, зафиксировав продвижение на 11 участках фронта с суммарным результатом до 1100 метров. Авиация наносила удары по районам Искрисковщины, Мирополья, Марьино, Новой Сечи и Краснополья, артиллерия работала по переднему краю обороны противника.

Ключевым событием стало взятие Варачино — населённого пункта, который ВСУ ранее отбили в ходе весенне-летнего контрнаступления. Восточнее Алексеевки и южнее Новониколаевки российские войска заняли ряд лесополос и фактически выбили противника из этого района. Площадь продвижения составила до 30 гектаров, а суммарное продвижение на Сумщине за сутки достигло 3,7 квадратных километра. Ранее были возвращены под контроль районы Алексеевки и Константиновки, начат штурм Кондратовки, а подразделения ворвались с севера в Андреевку и заняли большую часть посёлка.

Харьковское направление: стабильное давление

На Харьковском направлении российские подразделения в окрестностях Зелёного заняли четыре позиции противника. Южнее Старицы были отражены три контратаки, штурмовые группы ВСУ уничтожены. В Волчанских Хуторах продвижение составило до 300 метров на трёх участках. На Хатненском участке велось огневое поражение по районам Круглого и Нестерного, на Липцовском — поражены средства радиоэлектронной борьбы и пункты управления беспилотниками. Общее продвижение на направлении за сутки оценивается в 300–350 метров.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru