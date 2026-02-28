ВСУ отчитались о ликвидации ретрансляторов «Шахедов» на территории Беларуси — что произошло на самом деле

12:47, 28 фев 2026

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров объявил о выведении из строя ретрансляторов, которые, по данным Киева, были установлены на территории Беларуси и обеспечивали управление российскими ударными беспилотниками типа «Шахед». По словам чиновника, операция позволила разрушить ключевые узлы распределённой сети, координировавшей полёты БПЛА в направлении украинских городов.

Как работала система

Советник украинского оборонного ведомства Сергей Бескрестнов раскрыл технические подробности функционирования сети. По его словам, «Шахеды» действуют группами, обмениваясь данными через радиомодемы. Для запуска этой связки необходимы стартовые точки — как правило, они размещаются на вышках вблизи границы. Однако всю группу дронов нужно соединять с операторами, которые находятся на территории России, а часть пунктов управления располагалась и в Беларуси.

Визуально такой ретранслятор выглядит как обычная башня сотового оператора высотой 70–80 метров с мощными антеннами, направленными в сторону Украины. Через эти узловые точки информация от беспилотников поступала в центр управления, а обратно шли команды на корректировку маршрута и выбор целей. Именно эта инфраструктура, по утверждению Киева, позволяла российской армии значительно расширить возможности для ударов по северным регионам Украины.

Физическое уничтожение или радиоэлектронное подавление

Впрочем, ряд экспертов поставил под сомнение буквальную трактовку заявлений украинского министра. Аналитики обращают внимание на важный нюанс: реальное физическое уничтожение военных объектов на белорусской территории было бы расценено как прямой акт агрессии против суверенного государства с неизбежными серьёзными последствиями для Киева.

Версия о том, что Александр Лукашенко мог тайно дать согласие на ликвидацию Украиной российской военной инфраструктуры на своей земле, выглядит крайне маловероятной. Поэтому наблюдатели склоняются к иной интерпретации: вероятнее всего, ВСУ и профильные ведомства подавили сеть ретрансляторов средствами радиоэлектронной борьбы, лишив российских операторов возможности управлять дронами через белорусские узлы связи.

Санкции и предыстория конфликта

Заявление Фёдорова прозвучало на фоне обострения отношений между Киевом и Минском. Ещё 18 февраля Владимир Зеленский объявил о введении санкций против Лукашенко, пообещав активизировать противодействие любым формам содействия белорусского лидера «убийствам украинцев». Украинский президент заявил о намерении работать с международными партнёрами для достижения глобального эффекта от этих мер.

По информации Зеленского, во второй половине 2025 года Россия развернула на белорусской территории систему ретрансляторов для управления ударными беспилотниками, что существенно нарастило потенциал для атак на северные области Украины. Глава государства поручил детально изучить все схемы Лукашенко и его окружения, связанные с поддержкой российских военных операций.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru