Трамп впервые озвучил, что готов сделать для России. Этого ждали очень давно

12:56, 28 фев 2026

Американский лидер Дональд Трамп 28 февраля обозначил условия, при которых Вашингтон готов пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы. Отвечая на вопросы журналистов ТАСС у Белого дома перед вылетом в Техас, глава государства дал понять: ключ к ослаблению ограничений — завершение боевых действий на Украине.

Что сказал Трамп

Президент США выразил намерение добиться поэтапного снятия санкционных мер. По его словам, он уже вёл переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и стремится к скорейшему прекращению вооружённого противостояния. При этом Трамп не стал уточнять, состоялся ли новый раунд общения с Путиным или речь шла о ранее проведённых контактах. Американский лидер лишь подчеркнул, что хочет видеть быстрое разрешение ситуации.

Санкции продлены на год

Стоит отметить, что менее двух недель назад, 19 февраля, Трамп подписал распоряжение о продлении антироссийских ограничительных мер ещё на двенадцать месяцев. Речь идёт о пакете санкций, впервые введённых администрацией Барака Обамы в 2014 году. Позднее они корректировались самим Трампом в 2018 году, а затем были существенно расширены при Джо Байдене в феврале 2022-го. Таким образом, несмотря на риторику о желании ослабить давление, формально ограничения пока остаются в полной силе.

Мнение экспертов

Политолог Александр Асафов обращает внимание на то, что антироссийские санкции — инструмент с долгой историей, который появился задолго до администрации Байдена. По его оценке, ввести ограничения значительно проще, чем их отменить. Даже после смены власти в Вашингтоне санкционный режим, вероятнее всего, сохранится в том или ином виде. Асафов полагает, что любые намёки на послабления со стороны американского руководства следует расценивать как дипломатический жест, а реальное ослабление ограничений — хотя бы частичное — станет возможным лишь по итогам серьёзных политических переговоров и достижения мирных договорённостей между Москвой и Киевом.

ВСУ отчитались о ликвидации ретрансляторов «Шахедов» на территории Беларуси — что произошло на самом деле

ВСУ отчитались о ликвидации ретрансляторов «Шахедов» на территории Беларуси — что произошло на самом деле
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
