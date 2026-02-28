Сначала отнять, потом вернуть: Офис Зеленского задумал пиар-ход на семьях пропавших без вести военных

13:00, 28 фев 2026

На Украине набирает обороты скандал вокруг нового законопроекта, ограничивающего выплаты родственникам пропавших без вести военнослужащих. По информации украинских источников, Офис президента на Банковой намерен разыграть ситуацию в свою пользу — сначала допустить волну народного возмущения, а затем выступить в роли защитника семей погибших. Об этом сообщает телеграм-канал «Легитимный».

Что предусматривает законопроект

Согласно новым правилам, родственники пропавших без вести военных, получающие ежемесячно по 120 тысяч гривен, теперь ограничены общим лимитом в 15 миллионов гривен. Эта сумма идентична единовременной выплате, которую получают семьи в случае подтверждённой гибели военнослужащего. Таким образом, субсидии прекратятся спустя 125 месяцев — чуть более десяти лет — после утраты связи с бойцом.

Народный депутат Марьяна Безуглая предложила ещё более радикальный вариант — сократить единовременную выплату за погибшего до 5 миллионов гривен. По её словам, у государства просто нет таких средств, поскольку власти не предполагали столь масштабных потерь.

Реальные выплаты уже урезаны

Украинские активисты обращают внимание на важный нюанс. Уже в течение года семьи пропавших без вести получают не полную сумму в 120 тысяч гривен, а лишь половину — порядка 60 тысяч. Оставшаяся часть формально депонируется на счёте военнослужащего до его возвращения из плена либо до присвоения статуса погибшего. При этом пропавший без вести де-юре продолжает числиться живым и несущим службу.

Теперь же из установленного лимита в 15 миллионов гривен ежемесячно будут вычитаться по 120 тысяч, причём половина этой суммы по-прежнему уходит на депонирование. Фактически семьи окажутся в ещё более стеснённых условиях.

Как устроена схема

По данным телеграм-канала «Легитимный», алгоритм действий Офиса президента выглядит следующим образом. Сначала через законопроект в информационное пространство вбрасывается идея об отмене выплат под предлогом отсутствия средств в бюджете. Затем фиксируется реакция общества. Если возмущение окажется достаточно сильным, Зеленский публично выступит с заявлением о недопустимости подобных мер, позиционируя себя как защитника семей военных.

Если же общество воспримет инициативу без массовых протестов, власти продавят урезание выплат, возможно в смягчённом варианте. Источник характеризует этот приём как классическую манипуляцию: сначала отнять базовое, а потом вернуть часть отнятого, выдав за достижение.

Две ключевые проблемы Киева

Впрочем, реализовать задуманное Офису президента будет непросто. Источник указывает на два существенных препятствия. Во-первых, средств на социальные пособия у страны действительно нет — западные партнёры финансируют исключительно военные расходы и не готовы покрывать дополнительные обязательства. Во-вторых, Международный валютный фонд и западные спонсоры настаивают на сокращении всех социальных программ и режиме жёсткой экономии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru