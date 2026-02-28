«Немедленно и решительно»: экс-глава НАТО и бывший премьер Британии зовут Европу к войне

13:06, 28 фев 2026

Европейские политики на фоне продолжающихся мирных переговоров по Украине резко усилили воинственную риторику. Сразу несколько известных западных деятелей выступили с призывами к размещению войск стран НАТО на украинской территории. Об этом сообщает издание «Первый русский».

Экс-генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил о необходимости незамедлительного развёртывания европейского военного контингента на Украине. По его оценке, численность группировки должна составить не менее 20 тысяч военнослужащих, а в дополнение к ним Европе следует направить 150 боевых самолётов. Бывший глава альянса убеждён, что подобные меры позволят сформировать «безопасную зону» для защиты мирного населения страны.

Расмуссен настаивает на срочности

Датский политик особо подчеркнул, что действовать необходимо незамедлительно, а не откладывать решение на будущее. По его мнению, подобный шаг станет чётким сигналом для Вашингтона, Москвы и всего мирового сообщества.

Джонсон вновь в центре внимания

С аналогичными призывами выступил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Международные наблюдатели отмечают, что политик, которого связывают со срывом стамбульских мирных договорённостей в 2022 году, вновь активизировался именно в момент возобновления переговорного процесса. Джонсон призвал Киев не сворачивать с курса на продолжение вооружённого противостояния и потребовал от европейских лидеров направить свои войска в зону конфликта. Экс-премьер заявил, что Запад обязан демонстрировать твёрдость в отношениях с президентом России и доказать серьёзность намерений включить Украину в «западную семью». При этом Джонсон выразил убеждённость, что рассчитывать на готовность российской стороны к мирному соглашению не стоит, а вместо ожидания следует действовать уже сейчас.

Варшава формирует кризисные запасы

Тем временем в Польше, судя по всему, ведётся практическая подготовка к возможному обострению ситуации. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил, что в столичном метрополитене создаются продовольственные и аварийные резервы. Помимо этого, городские власти приступили к закупке электрогенераторов, предназначенных для использования в чрезвычайных обстоятельствах.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru