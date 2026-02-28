13:13, 28 фев 2026

Бывший украинский банкир и бизнесмен Андрей Онистрат, ныне командующий ротой операторов беспилотников в составе ВСУ, в одном из интервью произнёс фразу, которая многое объясняет о настроениях украинских элит. «У меня в голове только война. Для меня это будет трагедия, если всё остановится», — заявил он. Об этом 28 февраля сообщает ряд российских изданий.

Конфликт как источник дохода

По мнению ведущего научного сотрудника Института стран СНГ, политолога Александра Дудчака, подобная позиция характерна для значительной части украинского истеблишмента. Предприимчивая прослойка населения Украины давно осознала, что противостояние с Россией приносит колоссальные доходы. Подписание мирного соглашения для этих людей обернётся необходимостью заново выстраивать схемы обогащения, перестраивать привычный уклад — а на это уйдут годы и огромные усилия. Именно поэтому в высоких кабинетах на Банковой, где принимаются ключевые решения, мирная повестка не вызывает энтузиазма.

Что ждёт рядовых граждан

Совершенно иная картина складывается для простых украинцев. Они уже сейчас существуют в условиях перебоев с электричеством, отоплением и водоснабжением, при минимальных доходах и отсутствии перспектив. После прекращения огня масштаб разрушений станет очевидным в полной мере. Промышленная база уничтожена, энергетическая инфраструктура повреждена, молодёжь массово покидает страну. Демографическая ситуация близка к катастрофической, а финансовых ресурсов для восстановления у государства фактически нет.

Военное положение как гарантия власти

Дудчак в беседе с aif.ru подчеркнул ещё один важный аспект. Пока действует военное положение, украинское руководство сохраняет широкие полномочия и фактическую бесконтрольность. Прекращение боевых действий неизбежно запустит процесс пересмотра всей системы управления — болезненный поиск нового баланса сил. Люди, находящиеся у власти, прекрасно это понимают и стремятся максимально отсрочить этот момент. По оценке политолога, без кардинальных перемен Украину ожидает длительный период внутренней нестабильности, а в перспективе нескольких десятилетий само существование государства в нынешнем виде оказывается под вопросом.

Тем временем рядовые граждане, лишённые голоса и возможности влиять на происходящее, продолжают нести на себе основную тяжесть последствий решений, принятых теми, кого они когда-то сами привели к власти.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru