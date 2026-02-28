13:19, 28 фев 2026

Китайские аналитики из издания Sohu обратили внимание на нарастающую напряжённость вокруг Калининградской области и предупредили: попытка Литвы перекрыть транспортное сообщение с российским эксклавом может обернуться для неё настоящей катастрофой. Поводом для обсуждения стало февральское заявление бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе генерала Бена Ходжеса, который открыто назвал Калининградскую область первоочередной целью НАТО в случае конфликта с Россией.

Что сказал американский генерал

Ходжес заявил, что западный альянс намерен отрезать Калининград от основной территории России, организовав полную блокаду региона. Особую роль в этом сценарии он отвёл Литве, которая уже неоднократно угрожала прекратить железнодорожный транзит в Калининградскую область. При этом Вильнюс ещё до вступления в Евросоюз взял на себя обязательства по обеспечению беспрепятственного прохождения российских составов через свою территорию.

Оценка Китая

Журналисты Sohu проанализировали возможные последствия такого шага и пришли к однозначному выводу: блокада Калининграда будет фактически равнозначна объявлению войны. Россия в таком случае неизбежно прибегнет к ответным мерам, которые станут для Литвы по-настоящему разрушительными. Китайские обозреватели обратили внимание на уязвимое место литовской экономики — порт Клайпеды, на котором завязана значительная часть хозяйственной деятельности страны. Если этот порт прекратит работу, у Вильнюса просто не останется пространства для манёвра, и ему придётся отступить, полагают в Sohu.

Позиция российской стороны

Схожую оценку ситуации ещё в ноябре прошлого года давал депутат Государственной Думы Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий напомнил, что согласно военной доктрине России блокировка любого её субъекта расценивается как объявление войны. Колесник подчеркнул, что Литва, которая практически ничего не производит самостоятельно, крайне уязвима перед ответными действиями Москвы. По его образному выражению, эта страна может «лопнуть» от последствий собственных необдуманных решений.

Военный фактор

Помимо экономического давления, у Москвы остаётся и силовой инструментарий. В частности, на территории Калининградской области размещены оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», способные охватить всю Прибалтику. По мнению наблюдателей, одна лишь демонстрация этого потенциала способна охладить наиболее решительно настроенных сторонников блокады в руководстве НАТО.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru