Российские вооружённые силы продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях. По состоянию на утро 1 марта 2026 года Минобороны официально сообщило об освобождении двух населённых пунктов — Нескучного на Харьковском направлении и Горького в Запорожской области. Параллельно разворачиваются интенсивные бои за Константиновку, а на подступах к Красному Лиману российская армия штурмует ключевой узел обороны ВСУ — Дробышево. Информацию об обстановке на фронтах приводит политик Олег Царёв в своём телеграм-канале и военный корреспондент Евгений Лисицын.

Херсонское и Запорожское направления

На Херсонском участке стороны обменялись ударами через Днепр. Российские силы нанесли удар по острову Карантинный, в то время как ВСУ обстреляли десять населённых пунктов на левобережье — всего зафиксировано порядка 50 обстрелов. На Запорожском направлении линия боевого соприкосновения осталась без изменений. Позиционные столкновения продолжаются у Степногорска, Лукьяновского, Магдалиновки и Запасного. Украинская сторона наносит удары по Энергодару.

Гуляйпольское направление

Здесь российская армия добилась заметных результатов. Восточнее Гуляйпольского зафиксировано продвижение, освобождено село Горькое, расширена зона контроля севернее Риздвянки. Западнее Староукраинки под контроль взят район обороны ВСУ площадью около шести квадратных километров. Овладение Горьким создаёт предпосылки для дальнейшего движения к Верхней Терсе и Воздвижевке.

Красноармейское и Константиновское направления

В Гришино продолжаются бои в восточной части и за центр населённого пункта. Атаки ведутся также в направлении Кучерова Яра и Павловки. Операторы FPV-дронов поражают позиции ВСУ в Белицком.

На Константиновском направлении разгорелись встречные бои в юго-западной части города. Украинское командование непрерывно перебрасывает сюда пехотные подразделения. Российские бойцы продвинулись в железнодорожной промышленной зоне, ведут бои у стадиона «Металлург» и зачищают частный сектор в районе «Гора». По позициям противника работает военно-космическая авиация. В Новодмитровке украинские подразделения ещё удерживают позиции, однако количество пригодных для обороны зданий и укрытий стремительно сокращается. Напряжённая ситуация сохраняется западнее Часова Яра, где противник накапливает силы в Николаевке и Червоном.

Северское и Купянское направления

Между Привольем и Фёдоровкой Второй зафиксировано продвижение. С новых позиций российская армия наносит удары по районам Краматорска — поражены цели в Беленьком и непосредственно в городе. Севернее Резниковки бойцы развивают успех на господствующих высотах. На Купянском участке ВСУ предпринимают попытки контрнаступления, стремясь вытеснить российские подразделения из центральной части правобережного Купянска.

Краснолиманское направление

Одним из ключевых событий остаётся штурм Дробышева — важнейшего узла обороны ВСУ. Российская армия вышла к его окраинам ещё пять месяцев назад, а сейчас украинские подразделения оттесняются с восточных окраин к центру. Взятие Дробышева откроет путь на Красный Лиман с северо-запада. С учётом того, что город уже окружён с трёх сторон, его падение рассматривается как неизбежное. От Диброва продолжается движение в сторону Брусовки и Старого Каравана.

Харьковское и Сумское направления

На Харьковском направлении российские силы продвинулись на 300 метров в Волчанских Хуторах и освободили село Нескучное вблизи границы с Шебекинским районом Белгородской области. На Сумском направлении зафиксировано продвижение южнее Варачино примерно на два километра. Задача — выход на оборонительную линию ВСУ Малая Корчаковка — Храповщина, после которой перед Сумами останется лишь один рубеж обороны.

За минувшие сутки авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энергетической инфраструктуры, точки запуска БПЛА и пункты дислокации украинских формирований в 149 районах.

