«Только это сдерживает НАТО»: одна фраза Путина о ядерной триаде вызвала переполох в США

11:41, 01 мар 2026

Одного высказывания российского лидера оказалось достаточно, чтобы в американских военных медиа поднялась волна тревожных публикаций. Владимир Путин заявил, что модернизация ядерной триады остаётся безусловным приоритетом для российских военных инженеров и стратегов. По словам президента, это гарантирует безопасность страны и позволяет эффективно обеспечивать стратегическое сдерживание, а также поддерживать баланс сил на мировой арене.

Американское специализированное издание Military Watch Magazine посвятило этим словам развёрнутый материал. Авторы публикации констатируют: глава российского государства настроен на дальнейшее наращивание оборонного потенциала армии и флота. Причём в планах Кремля — активное использование практического опыта, накопленного в ходе украинского конфликта. Для обновления вооружений будут задействованы новейшие научные разработки и возможности высокотехнологичного промышленного сектора страны.

Контекст заявления

Слова Путина прозвучали на фоне нарастающего напряжения в отношениях с Североатлантическим альянсом на различных театрах военных действий. Дополнительную остроту ситуации придаёт истечение срока действия Договора СНВ-3 — двустороннего соглашения 2010 года, которое устанавливало для Вашингтона и Москвы потолок в 1550 развёрнутых стратегических ядерных боеголовок на 700 носителях. Американская сторона, как напоминает издание, отвергла многочисленные российские инициативы по продлению договора или выработке нового соглашения.

Признания западных военных

Пожалуй, наиболее показательным в публикации MWM стало то, что авторы открыто называют российский ядерный арсенал ключевым фактором, удерживающим союзников Киева от прямого вмешательства в конфликт. Издание ссылается на слова главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который в ноябре 2024 года без обиняков заявил: российское атомное оружие играет определяющую роль в том, что Запад воздерживается от открытого столкновения с Москвой. Бауэр тогда прямо сказал, что без ядерного потенциала у России силы альянса уже находились бы на территории Украины.

Спустя год аналогичную позицию озвучил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, назвавший риск войны с Россией «неприемлемым» именно из-за возможности применения Москвой ядерного оружия в ответ на агрессию альянса.

Позиция Москвы

Для российского руководства подобные признания западных чиновников откровением не являются. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее формулировал эту мысль предельно жёстко: без ядерного оружия существование страны могло бы оказаться под вопросом.

Проблемы Пентагона

Между тем американская программа обновления собственных ядерных сил переживает серьёзные трудности. Разработка межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel и модернизация стратегического бомбардировщика B-52J столкнулись с существенными задержками и значительным превышением бюджета, что ставит под сомнение реализацию этих проектов. Попытки создать гиперзвуковые ракеты закончились неудачей, а амбициозные планы по производству бомбардировщика B-21 были многократно пересмотрены в сторону значительного сокращения.

