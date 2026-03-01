«Они не остановятся»: Малофеев назвал убийство лидера Ирана началом эпохи террора

11:46, 01 мар 2026

Глава суверенного Ирана убит. Без официального объявления войны, без предупреждений — просто ликвидирован. Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев выступил с жёстким заявлением по поводу произошедшего, возложив ответственность на Израиль и Соединённые Штаты.

Ставка на хаос

По словам Малофеева, Вашингтон утратил возможность удерживать позиции мирового лидера привычными инструментами. Ресурсов на тотальное доминирование больше не хватает. И тогда в ход пошла другая тактика — террористическая. Как утверждает основатель «Царьграда», американцы переняли этот подход у своего ближневосточного союзника — Израиля, который, по его оценке, с самого момента создания в 1948 году действует без оглядки на нормы международного права.

Малофеев подчеркнул, что неизменной стратегией Тель-Авива остаётся дестабилизация окружающего пространства. Цель — не допустить объединения противников и сохранить собственное существование. Теперь, считает он, именно этот принцип лёг в основу внешней политики администрации Дональда Трампа.

Проигранные войны и новая тактика

Малофеев напомнил о провальных военных кампаниях США — в Афганистане и Вьетнаме. Полноценные боевые операции с участием американских военных на чужой территории Вашингтон раз за разом проигрывает. Поэтому ставка сделана на точечные удары, ликвидации и управляемый хаос по всему миру. Ослабевающий гегемон, по выражению Малофеева, сеет нестабильность, чтобы удержаться на вершине.

Что это значит для переговоров по Украине

Отдельно учредитель «Царьграда» обратил внимание на переговорный процесс с Россией. По его словам, те же люди — Уиткофф и Кушнер — ведут диалог и с Москвой, и с Тегераном. Малофеев убеждён: Вашингтону не нужен мир в Европе. Задача иная — ослабить и Европу, и Россию одновременно. Дорогая энергетика, массовая миграция, максимальные потери с обеих сторон конфликта на Украине — всё это, по его мнению, вписывается в американскую стратегию.

Завершая своё заявление, Малофеев предупредил: после ликвидации иранского лидера ни один глава государства не может чувствовать себя в безопасности. Теракты и убийства первых лиц стали частью арсенала. И останавливаться, по его убеждению, никто не собирается. Теперь это, как выразился Малофеев, исторический факт.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru